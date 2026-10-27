Dampak dari krisis yang melilit bintang Prancis Real Madrid, Kylian Mbappe, di China terus berlanjut, setelah pernyataan yang dinisbahkan kepadanya terkait gambar satir pemimpin lama China Mao Zedong berubah menjadi sebuah kasus yang membayangi hubungan sepak bola Spanyol dengan pasar China, di tengah pergerakan media dan komersial yang kian meningkat.

Ramon Alvarez, jurnalis Radio Marca, memperkirakan bahwa Real Madrid akan mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu dekat terkait krisis tersebut.

Alvarez menulis melalui akunnya di platform X: "Sangat mungkin Real Madrid akan mengeluarkan pernyataan dalam waktu dekat terkait krisis Mbappe dan China."





Jurnalis itu tidak mengungkap isi pernyataan yang mungkin dikeluarkan, dan juga tidak memastikan bahwa klub telah mengambil keputusan final untuk mengeluarkannya.

Perkembangan ini terjadi setelah kantor berita resmi Spanyol mengungkapkan keputusan lembaga televisi resmi China "CCTV" untuk menghentikan penayangan pertandingan Liga Spanyol, selain pertandingan yang diikuti Mbappe, serta menghapus iklan dan potongan video yang menampilkan pemain Prancis tersebut.

Perkembangan ini menjadi pukulan potensial bagi hubungan komersial dan media antara Liga Spanyol dan pasar China, terlebih karena dampak kasus ini tidak lagi terbatas pada kritik melalui media sosial, melainkan telah merembet ke sponsor, iklan, dan hak siar pertandingan.

Perkembangan ini didahului oleh pengumuman tiga perusahaan China yang mengakhiri kemitraan komersial mereka dengan Mbappe.

Perusahaan-perusahaan itu membenarkan keputusan mereka dengan alasan menolak pernyataan atau tindakan yang mereka anggap melukai perasaan nasional China, setelah kontroversi memuncak seputar perkataan pemain itu tentang sebuah gambar satir yang menggunakan raut wajahnya pada gambar pemimpin lama China Mao Zedong.

Krisis itu juga merembet ke platform olahraga China "Dongqiudi", yang mengganti nama Mbappe dalam peringkat Ballon d'Or tahun 2026 dengan sebuah frasa yang berarti "orang ini tidak ada", setelah pemain Prancis itu menempati posisi kedua di belakang pemain Inggris Harry Kane, sementara pemain Spanyol Lamine Yamal berada di posisi ketiga.

Menurut yang dikutip kantor berita Spanyol "EFE", krisis ini bermula setelah Mbappe ditanya tentang gambar satir favoritnya, lalu ia menjawab bahwa gambar yang paling membuatnya tertawa adalah gambar yang menampilkan wajahnya yang ditempelkan pada gambar seorang diktator China, seraya menambahkan bahwa ia sering menggunakannya bersama teman-temannya.

Meskipun pemain itu tidak menyebut nama Mao Zedong secara langsung dalam pernyataan yang dikutip, kontroversi tersebut terkait dengan gambar yang beredar yang menggabungkan raut wajah Mbappe dengan gambar pemimpin lama China, hal yang memicu kritik di China.

Permintaan maaf Tebas

Dalam upaya meredam dampak tersebut, Javier Tebas, presiden LaLiga Spanyol, meminta maaf kepada rakyat China atas nama liga, menyatakan penyesalannya atas kekecewaan yang ditimbulkan oleh insiden itu, serta menegaskan bahwa liga bekerja sama dengan para mitranya dan pihak-pihak terkait di China untuk melewati krisis ini.

Tebas menekankan perlunya tidak membiarkan sebuah insiden individu merusak hubungan yang telah dibangun liga selama bertahun-tahun dengan China, atau memengaruhi lebih dari 20 klub yang berpartisipasi dalam kompetisi profesional, selain jutaan pendukung China.





Seiring meluasnya cakupan dampak tersebut, kalangan olahraga menanti sikap Real Madrid terhadap krisis ini, dan apakah klub akan mengeluarkan pernyataan resmi untuk menjelaskan sikapnya, pada saat efek kasus ini masih melampaui pemain itu sendiri hingga menyentuh kepentingan komersial dan media yang terkait dengan sepak bola Spanyol.