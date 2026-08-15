Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, mengejutkan penyerang Nigeria miliknya, George Ilenikhena, pada laga pembuka timnya di Roshn League, dengan lebih memilih penyerang Maroko, Youssef En-Nesyri.

Al Ittihad menjamu Al Kholood, Sabtu hari ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, sebagai penutup laga-laga pekan pertama kompetisi Liga Roshn Saudi.

Wissing mengumumkan susunan pemain utama yang menjalani laga tersebut, yang menampilkan pemain Maroko Youssef En-Nesyri sebagai penyerang murni, di samping dua sayap; pemain Prancis Moussa Diaby dan pemain Belanda Steven Bergwijn.

Karena hal itu, pelatih Jerman tersebut memutuskan mencoret Ilenikhena dari daftar pemain untuk laga ini sepenuhnya, meski ia sempat tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 4-1 atas Al Jazira dari Uni Emirat Arab, Selasa lalu, dalam laga playoff kualifikasi Liga Champions Asia Elite.

Ilenikhena bukan satu-satunya yang mengalami kejutan, karena ia disusul oleh bek Serbia Jan-Carlo Simic, yang juga tersingkir dari daftar pemain, meski tampil sebagai pemain utama pada laga melawan Al Jazira lalu.

Wissing mengembalikan pemain Ahmed Al Jaledan ke posisi bek kanan, menggantikan Simic, untuk bermain di samping bek kiri Faris Abidi, serta duet bek tengah Danilo Pereira dan Stefan Keller.

Adapun lini tengah, tidak berubah dari laga melawan Al Jazira, di mana pelatih Jerman itu memainkan trio Farha Al Shamrani, Dion Lopy, dan Houssem Aouar sebagai pemain utama.

Berikut susunan pemain Al Ittihad: