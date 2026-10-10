Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, memutuskan untuk tidak hadir dalam konferensi pers usai laga melawan Villarreal, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 1-0 di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan kedelapan Liga.

Surat kabar Marca menyebutkan bahwa Liga mengumumkan ketidakhadiran Mourinho, setelah 40 menit berlalu sejak laga berakhir, tanpa pelatih asal Portugal itu datang ke ruang konferensi pers di Stadion Bernabeu.

Selain itu, tidak ada satu pun pemain Real Madrid yang memberikan pernyataan, dalam pemandangan yang telah menjadi hal biasa musim ini.

Namun berita yang paling menonjol berkaitan dengan Mourinho, yang menurut informasi yang diperoleh surat kabar Marca, lebih memilih untuk tidak berbicara, karena khawatir pernyataannya mengenai wasit akan membuatnya terkena sanksi.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pelatih itu berkata, "Saya tidak akan berbicara karena saya ingin duduk di bangku cadangan melawan Sevilla dan Barcelona."

Pelatih asal Portugal itu sangat marah terhadap performa kepemimpinan wasit Diaz de Mera, yang tampak jelas selama pertandingan, karena kartu merah yang diterima Vinicius menjadi sebatang jerami yang mematahkan punggung unta.

Mourinho sebenarnya sudah marah sejak laga derbi, di mana ia menilai Atletico Madrid seharusnya menyelesaikan pertandingan dengan 9 pemain, tetapi pengusiran pemain Brasil itu akibat menarik rambut Saliba semakin menambah kemarahan pelatih asal Portugal tersebut.

Kemarahan di dalam tubuh Real Madrid terhadap sistem perwasitan terus meningkat dari pekan ke pekan, di tengah berlanjutnya kasus Negreira di latar belakang.

Di tengah suasana yang menegangkan ini, Mourinho lebih memilih untuk tetap diam dan mengambil napas sejenak, serta menunda kemunculannya di hadapan media hingga Selasa mendatang, dalam konferensi pers yang mendahului pertandingan melawan Roma di Liga Champions Eropa.