Demi Benzema... "Klausul rahasia" dalam kontrak Conceição membongkar rahasia Al-Ittihad Jeddah

Jurnalis olahraga Muhammad Al-Bakiri melancarkan serangan pedas terhadap manajemen klub Al-Ittihad Jeddah, akibat kinerja yang jelas-jelas buruk selama musim ini, sekaligus menyalahkan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição.

Al-Ittihad telah mengontrak Conceição pada Oktober lalu, menggantikan pelatih asal Prancis Laurent Blanc, namun ia gagal memenuhi ekspektasi, dan tim ini kalah di dua kompetisi, Liga dan Piala Raja, ditambah dengan hengkangnya bintang utama asal Prancis, Karim Benzema.

Al-Bakiri mengatakan dalam pernyataannya melalui radio "Al-Arabiya FM": "Al-Ittihad mengalami penurunan performa yang signifikan dan tidak memiliki identitas yang jelas, serta keputusan pemecatan Laurent Blanc dan penunjukan Sergio Conceição diambil secara terburu-buru."

Dia menambahkan: "Kontrak dengan Conceição adalah kesalahan karena kepribadiannya yang konfrontatif pada saat Al-Ittihad membutuhkan pelatih yang dekat dengan para pemain, yang menyebabkan ketegangan di ruang ganti."

Al-Bakiri mengungkap kejutan mengejutkan dalam kontrak pelatih asal Portugal tersebut, dengan mengatakan: "Salah satu syarat kontrak dengan Conceição adalah tidak berselisih dengan pemain-pemain Prancis, yang dipimpin oleh mantan penyerang Karim Benzema."

Dia melanjutkan: "Pemilihan Consesao telah merusak tim dan ini jelas merupakan kesalahan manajemen, tetapi saya sedih melihat kondisi Al-Ittihad dan sang pelatih ketika dia memutuskan untuk menuju tribun pada pertandingan terakhir untuk berdamai dengan salah satu suporter, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di klub ini?"

Dia menutup pernyataannya: "Ruang ganti Al-Ittihad kini dipenuhi ketegangan dan tidak ada rasa cinta atau kekeluargaan antara pelatih dan para pemain, dan saya memperkirakan dia akan hengkang pada akhir musim."



