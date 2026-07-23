Demi Barcelona, Nunez Susun Rencana untuk Kabur dari Neraka Al Hilal

Laporan media Spanyol mengungkap perkembangan menarik terkait masa depan penyerang Uruguay Al Hilal Saudi, Darwin Nunez, dan kemungkinan kepindahannya ke Barcelona pada bursa transfer musim panas ini.

Nunez bergabung dengan Al Hilal pada musim panas tahun lalu setelah didatangkan dari klub Inggris Liverpool, dalam sebuah kesepakatan senilai 55 juta euro, usai mengakhiri petualangan yang tidak stabil di Liga Inggris. Namun, ia gagal memantapkan tempatnya dalam skuad tim, sehingga kepergiannya musim panas ini menjadi opsi yang sangat mungkin terjadi.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Nunez kini siap memberikan pengorbanan finansial yang besar demi mewujudkan mimpinya mengenakan seragam Barcelona, di mana ia tidak keberatan melepaskan sebagian dari gaji besar yang ia terima di Al Hilal jika hal itu akan memuluskan kepindahannya ke klub Catalan tersebut.

Surat kabar itu menambahkan bahwa penyerang Uruguay tersebut tengah menantikan perkembangan bursa transfer, bersamaan dengan upayanya untuk mencapai kesepakatan dengan Al Hilal yang mengizinkannya pergi, di saat klub Saudi itu berpegang teguh untuk memperoleh kembali sebagian dana yang telah dibayarkan untuk mengontraknya, dan tidak menghendaki pemutusan kontrak secara permanen, dengan tetap terbuka terhadap opsi peminjaman jika seluruh pihak mencapai formula yang sesuai.

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Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa kisah Nunez dengan Barcelona bukanlah hal baru, sebab ia sempat sangat dekat untuk bergabung dengan klub Catalan itu pada 2020 ketika masih menjadi pemain Almeria, setelah Barcelona mengajukan tawaran untuk mendapatkan 50% dari haknya, sebelum akhirnya klub Portugal, Benfica, merebutnya dengan nilai 33 juta euro, dan setelah itu ia melejit menuju ketenaran di lapangan-lapangan Eropa.

Meski keinginan Nunez untuk pindah ke Barcelona begitu jelas, manajemen klub Catalan itu masih menempatkan pemain Argentina Julian Alvarez sebagai prioritas utama untuk memperkuat posisi penyerang. Namun, di saat yang sama, mereka menyadari bahwa penyerang Al Hilal itu bisa menjadi pilihan realistis jika kesepakatan pertama menemui jalan buntu dalam beberapa hari mendatang.