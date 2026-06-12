Dembélé: Sulit menghentikan Messi di usianya yang sekarang... dan kritik terhadap Mbappé tidak adil

Ousmane Dembélé, bintang Prancis dan Paris Saint-Germain, berbicara mengenai peluang Les Bleus di Piala Dunia 2026.

Dembélé mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca": "Ada banyak tim favorit, seperti yang Anda tahu, hal ini tidak lagi berarti apa-apa dalam sepak bola. Ada banyak tim favorit di turnamen ini. Selain itu, kita tahu bahwa timnas Prancis telah mencapai dua final dalam dua edisi terakhir. Jadi, kita akan menjadi tim yang dituntut banyak, tapi kita tetap fokus pada tujuan. Sebelum memikirkan lolos ke babak 16 besar atau perempat final, kita harus terlebih dahulu melewati babak penyisihan grup dengan baik."

Dia menambahkan: "Kami menghadapi banyak masalah saat melawan Spanyol. Mereka adalah tim yang luar biasa dalam permainan tim dan memiliki pemain-pemain yang sangat bagus. Bagaimanapun, kami mengenal tim ini dengan baik dan mereka akan menjadi lawan yang sulit di Piala Dunia. Mereka akan menjadi salah satu favorit di turnamen ini."

Dia melanjutkan: "Gaya bermain Prancis berbeda dengan Spanyol... Mereka telah bermain dengan gaya ini selama bertahun-tahun, dan memiliki pemain-pemain kelas atas. Kami juga memiliki tim yang sangat bagus dan sering menguasai bola. Selain itu, semua pemain kami aktif di klub-klub besar dan di turnamen-turnamen besar. Saya pikir keduanya adalah gaya yang berbeda. Di Spanyol, penguasaan bola sudah menjadi naluri mereka. Tapi saya pikir ini akan sangat menarik. Di Piala Dunia ini, tidak akan mudah bagi Prancis maupun Spanyol."

Dembélé ditanya, "Apakah kekalahan di final Qatar masih membayangi?".. Dia menjawab: "Tidak... tapi tentu saja kami merasa kecewa, tapi sudah empat tahun berlalu. Banyak hal yang berubah di timnas Prancis. Dan saya pikir juga sedikit di timnas Argentina. Ini tentu saja kami pertimbangkan sepenuhnya, tapi hal itu memotivasi kami untuk tampil lebih baik di Piala Dunia ini."

Bintang Prancis itu menjawab pertanyaan "Anda mengenal Messi dengan baik, apakah menurut Anda dia mampu memenangkan Piala Dunia lagi?", dengan mengatakan: "Tentu saja, dia bisa memenangkan semua gelar yang mungkin. Saya sudah melihatnya di Barcelona."

Dia menambahkan: "Tapi dia sekarang empat tahun lebih tua?.. Itu tidak mengubah apa pun... Dia yang terbaik yang pernah saya lihat, yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Dia masih sangat berbahaya. Sulit menghentikannya bahkan di usia 38 tahun. Mungkin dia sudah seusia itu, tapi dia akan selalu memiliki kualitas itu. Kita harus waspada padanya karena dia mampu menang lagi."

Dia melanjutkan: "Mereka sangat tidak adil terhadap Mbappé di Spanyol. Mereka sedikit berlebihan dalam kritik terhadapnya karena dia pemain yang luar biasa.. dan orang yang luar biasa di luar lapangan, karena saya sudah mengenalnya sejak lama."

Dia menyimpulkan: "Terkadang mereka berlebihan dalam kritik hanya karena dia Kylian Mbappé. Kita tidak boleh sekeras itu padanya. Baik dia mengikat sepatunya, tidak mengikatnya, atau apakah dia menarik kaus kakinya atau tidak... Ini terlalu dibesar-besarkan. Karena dia tetaplah manusia dan dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Bagaimanapun, dia sangat cocok dengan kami di tim nasional Prancis. Dia adalah kapten, pemimpin tim kami, dan pemain yang sangat penting."