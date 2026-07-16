Dembélé jadi sorotan... Kisah perselisihan yang menggagalkan upaya Prancis untuk membalikkan keadaan melawan Spanyol

Laporan media mengungkap kisah di balik layar perselisihan yang terjadi di antara para pemain tim nasional Prancis, selama pertandingan melawan Spanyol di Piala Dunia 2026, yang tokoh utamanya adalah bintang mereka, Ousmane Dembélé.

Timnas Prancis kalah dari Spanyol dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung Selasa lalu, di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” melaporkan bahwa Dembélé menjadi pemicu ketegangan di antara para pemain saat jeda babak pertama, ketika ia mengkritik cara mereka menekan timnas Spanyol di lini pertahanan.

Pernyataan Dembélé memicu kemarahan para pemain timnas Prancis, yang menganggapnya tidak menjalankan peran yang diharapkan darinya secara umum pada babak pertama.

Situasi ini mencerminkan penurunan performa yang dialami timnas Prancis pada babak kedua, yang membuat mereka gagal membalikkan ketertinggalan satu gol, bahkan kebobolan gol lagi dan tersingkir dari Piala Dunia di babak semifinal.

Yang menarik, bintang Prancis lainnya, Kylian Mbappé, juga mengkritik tekanan yang diberikan timnas Prancis terhadap timnas Spanyol selama pertandingan, dalam pernyataannya kepada media setelah laga usai.

Saat ini, timnas Prancis sedang bersiap untuk menghadapi timnas Inggris pada tengah malam Minggu mendatang, guna menentukan peringkat ketiga dan keempat di Piala Dunia 2026, setelah Inggris kalah dari Argentina dengan skor 1-2.