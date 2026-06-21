Dembélé hanyalah seorang pelayan... Penyanyi Prancis meluapkan kemarahannya terhadap "si zalim" Mbappé

Rapper Prancis, Rove, mengkritik Kylian Mbappé, bintang Les Bleus, karena mengabaikan peran Ousmane Dembélé, bintang Paris Saint-Germain.

Timnas Prancis memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan sempurna, melalui kemenangan 3-1 atas Senegal pada pertandingan pertama babak penyisihan grup.

Rouf menulis melalui akunnya di platform X, “Timnas Prancis beruntung memiliki Dembélé, pemenang Ballon d’Or, yang telah meraih gelar Liga Champions dua kali bersama Paris Saint-Germain.”

Ia menambahkan, “Namun, ia diperlakukan dengan merendahkan, seolah-olah ia hanyalah pelayan yang melayani Mbappé, padahal tidak ada hal apa pun yang membuatnya lebih rendah darinya atau membuatnya iri padanya. Hal ini benar-benar tak tertahankan.”

Ia menegaskan, “Jika Ousmane Dembélé bermain di posisi aslinya, dia akan membuat kalian melupakan Mbappé, saya bersumpah, dengan tekanan tinggi, dukungan pertahanan, dan kemampuan menciptakan ruang, tetapi pada akhirnya yang dipilih adalah anak kesayangan Deschamps.”

Ia menambahkan, “Dembélé hampir diminta untuk menganggap dirinya beruntung hanya karena mendapat menit bermain, yang cukup baginya untuk menemukan ritmenya dan membuat Mbappé bersinar, sebelum akhirnya diganti 15 menit sebelum pertandingan berakhir.”

Dia menambahkan, “Dan di akhir pertandingan, kamera akan menampilkan close-up Mbappé, dengan aktingnya yang berlebihan dalam memerankan sosok kerendahan hati palsu—dia yang merebut ban kapten dengan paksa, terlibat perselisihan dengan Kanté, dan secara tidak adil menikmati semua sorotan di timnas Prancis.”

Ruff menambahkan, “Ousmane Dembélé adalah pemain yang bagus dan profesional, dan dia tahu apa yang dipertaruhkan di Piala Dunia. Dia akan mengalah dan berkorban demi tim, tapi ini tidak adil… Namun, pertunjukan ini mengganggu saya meskipun saat ini kami sedang menang; ini adalah pengabaian yang jelas terhadap pemenang Ballon d’Or terakhir dalam sejarah.”