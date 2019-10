Delegasi FIFA & AFC Bakal Hadiri Kongres Luar Biasa PSSI

KLB PSSI yang akan memilih pengurus baru tersebut bakal digelar di Jakarta pada 2 November 2019.

PSSI mendapatkan konfirmasi resmi bahwa bakal kedatangan delegasi FIFA dan AFC pada Kongres Luar Biasa yang digelar di Jakarta pada 2 November 2019. Seperti diketahui, kongres tersebut memiliki agenda untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI periode 2019-2023.

PSSI mendapatkan informasi dari FIFA yang akan mengutus Head of Member Association Governance Service, Luca Nicola, dan Development Manager Southeast and East Asia, Lavin Vignesh, dalam kongres nanti. Sedangkan AFC akan diwakili Head of South Asia Unit AFC Member Association and Regional Associations Departemen, Purushottam Kattel, Manager of Asean Unit AFC Member Association and Regional Associations Departement, Nhodkeo Phawadee, dan Secretary of AFC Member Association and Regional Associations Departement, Varankumar Sagaran.

Kehadiran perwakilan FIFA dan AFC ini bisa dibilang makin memperkuat legitimasi kongres. Sebelumnya, memang sempat terjadi tarik ulur mengenai penetapan waktu kongres antara PSSI dan FIFA. Karena FIFA sebelumnya mengarahkan agar kongres ini digelar pada Januari 2020, sementara PSSI ingin melaksanakannya lebih cepat.

"Kami tentu berharap acara KLB PSSI bisa berjalan dengan lancar dan tertib serta menghasilkan output yang positif untuk sepakbola Indonesia ke depan," ucap Ratu Tisha Destria, sekretaris jenderal PSSI dikutip laman resmi PSSI.

Sementara itu, saat ini sudah memasuki tahap banding terkait proses pemilihan ketum, waketum, dan anggota exco PSSI. Daftar calon tetap akan diumumkan Komite Pemilihan maupun Komite Banding Pemilihan pada 23 Oktober nanti. Selanjutnya, para calon tersebut akan diberikan kesempatan melakukan kampanye pada 24-31 Oktober 2019.