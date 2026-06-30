Delapan Piala Dunia yang penuh penderitaan... Akankah Aguirre membebaskan Meksiko dari kutukan tersebut?

Pelatih Javier Aguirre saat ini menjadi harapan seluruh bangsa, namun ia harus menghadapi catatan buruk tim nasional Meksiko di pertandingan keempat Piala Dunia; yaitu babak yang gagal dilalui Meksiko dalam delapan edisi Piala Dunia terakhir.

Tekanan ini semakin meningkat karena Meksiko merupakan salah satu tuan rumah turnamen ini bersama Amerika Serikat dan Kanada, ditambah dengan kekecewaan akibat tersingkir di babak 16 besar dalam tujuh turnamen berturut-turut, ada kekecewaan tambahan yang terwujud di Piala Dunia Qatar 2022, ketika tim nasional tersebut tersingkir lebih awal dari babak penyisihan grup tanpa sempat mencapai babak 16 besar.

Sejak Piala Dunia 1994 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, tim nasional Meksiko terus terjebak dalam "kutukan babak 16 besar". Selama delapan edisi terakhir, harapan minimal tertuju pada lolos ke “pertandingan kelima” yang terkenal, sebuah pencapaian yang kini bergantung pada kemenangan atas timnas Ekuador dalam laga mendatang pada pukul 04.00 dini hari besok, Sabtu, waktu Makkah.

Rangkaian kegagalan Meksiko tampak pahit dan berkepanjangan; setelah kejutan tersingkirnya mereka dari babak grup di Piala Dunia terakhir, sejarah mencatat deretan kekalahan di Piala Dunia yang disoroti oleh surat kabar “Marca”; di mana Meksiko kalah di babak 16 besar Piala Dunia Rusia 2018 melawan Brasil (2-0), di Brasil 2014 melawan Belanda (2-1), di Afrika Selatan 2010 melawan Argentina (3-1), dan kekalahan serupa kembali terjadi melawan Argentina di Jerman 2006 dengan skor (2-1). Pada Piala Dunia Korea dan Jepang 2002, Meksiko kalah dari Amerika Serikat (2-0), dan di Prancis 1998, Meksiko kalah dari Jerman (2-1), hingga Piala Dunia 1994 di mana mereka tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari Bulgaria melalui adu penalti, dengan catatan bahwa Meksiko absen pada edisi 1990.

Mengingat warisan yang berat ini, identitas lawan Meksiko di babak 32 besar tidaklah menggembirakan bagi para pendukung Meksiko. Meskipun Meksiko memasuki pertandingan ini sebagai salah satu dari tiga tim yang lolos ke babak 32 besar dengan rekor sempurna (bersama Prancis dan Argentina), ada perasaan umum bahwa undian tersebut kurang menguntungkan; pasalnya, tim Ekuador, yang lolos sebagai runner-up di grupnya, rintangan terberat bersama Swedia di antara delapan tim yang bersaing memperebutkan posisi ketiga.

Para pendukung Meksiko sedang diliputi antusiasme dan harapan yang luar biasa untuk melampaui babak ini dan mengatasi “kutukan pertandingan keempat” yang bersejarah, meskipun kemenangan dalam pertandingan mendatang secara teknis tidak akan langsung mengantarkan mereka ke perempat final, mengingat edisi Piala Dunia kali ini memiliki babak tambahan (babak 32 besar).

Perlu diingat bahwa dua-satunya kali tim nasional Meksiko mencapai babak perempat final dalam sejarahnya adalah ketika negara tersebut menjadi tuan rumah turnamen; yang pertama pada Piala Dunia Meksiko 1970 (ketika mereka tersingkir di perempat final oleh Italia dengan skor 4-1 dalam turnamen yang diikuti oleh 16 tim dan tidak memiliki babak 16 besar), dan yang kedua pada Piala Dunia Meksiko 1986 ketika mereka tersingkir melalui adu penalti melawan Jerman Barat di babak perempat final.