Delapan gol jadi modal, Mbappe kejar Sepatu Emas saat Prancis hadapi Inggris di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026

Mengapa Laga Ini Tetap Krusial untuk Ditonton

Laga perebutan tempat ketiga seringkali dikesampingkan sebagai pertandingan hiburan yang tidak diharapkan oleh siapa pun. Namun, bentrokan antara Inggris vs Prancis di Miami Stadium pada Minggu dini hari WIB, adalah pengecualian besar. Kedua raksasa Eropa ini datang ke perebutan medali perunggu Piala Dunia 2026 membawa luka segar, ambisi besar, dan skuad bertabur bintang yang terlalu berharga untuk dilewatkan oleh pencinta sepak bola.

Inggris baru saja menelan pil pahit kekalahan dramatis 1-2 dari Argentina di semifinal, di mana gol telat Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez mengubur mimpi The Three Lions. Sementara itu, Prancis harus mengakui keunggulan taktik Spanyol dan takluk 0-2. Laga ini bukan sekadar tentang medali penghibur, melainkan pertarungan harga diri elit Eropa dan penebusan dendam historis dari perempat-final Piala Dunia 2022 lalu.

Gengsi Para Bintang dan Angka di Balik Persaingan

Jika Anda mencari alasan mengapa duel ini masih sangat seksi, lihatlah adu kualitas individu yang tersaji di atas lapangan. Di kubu Inggris, pemain seperti Harry Kane, Jude Bellingham, dan Anthony Gordon, yang sukses mencetak satu-satunya gol ke gawang Emiliano Martinez di laga sebelumnya, tengah memburu pelipur lara dan pembuktian diri. Di sisi seberang, Les Bleus yang dipimpin oleh Kylian Mbappe tidak akan membiarkan turnamen di benua Amerika ini berakhir dengan dua kekalahan beruntun.

Secara taktis, laga ini menawarkan intrik tersendiri. Bermain tanpa beban trofi utama yang telah menguap biasanya membuat kedua tim tampil lebih lepas. Inggris yang selama fase gugur bermain reaktif dengan formasi 4-2-3-1 kemungkinan besar akan lebih berani keluar menyerang. Prancis yang buntu melawan dominasi penguasaan bola Spanyol kini akan menghadapi barisan pertahanan Inggris yang lebih dinamis. Pertandingan tempat ketiga secara historis rata-rata selalu menghasilkan banyak gol, dan laga ini memiliki segala bahan baku untuk menjadi festival sepak bola menyerang.

Suara Kunci dari Lapangan

Kekecewaan di ruang ganti masih terasa pekat, namun semangat menolak menyerah tetap disuarakan oleh para protagonis lapangan hijau. Kapten timnas Inggris, Harry Kane, menegaskan pentingnya menyelesaikan turnamen dengan dedikasi penuh.

"Kalah di semifinal selalu menghancurkan hati kami, terutama ketika Anda kebobolan di masa-masa kritis jelang laga berakhir," ujar Kane. "Namun, memakai jersi Inggris selalu menuntut tanggung jawab. Kami memiliki satu pertandingan tersisa melawan tim sekelas Prancis, dan kami ingin membawa pulang medali perunggu itu sebagai bentuk penghormatan bagi para pendukung yang selalu ada bersama kami."

Di kubu Prancis, tuntutan kebanggaan sebagai mantan juara dunia juga menjadi pemicu utama. Mengembalikan identitas sepak bola dominan mereka menjadi fokus mutlak agar tidak pulang dengan tangan hampa dari Amerika Serikat.

Tempat Ketiga Sebagai Penutup Era

Laga di Miami Stadium ini bukan sekadar 90 menit terakhir di Piala Dunia 2026, melainkan berpotensi menjadi panggung perpisahan atau transisi generasi di kedua kubu. Menang dan membawa pulang status peringkat ketiga akan memberikan akhir yang manis bagi kampanye panjang sebulan penuh, sementara kekalahan hanya akan memperdalam evaluasi menyakitkan sekembalinya mereka ke Eropa.

Dengan sejarah rivalitas panjang melintasi Selat Inggris, adu tajam para penyerang kelas dunia, dan janji permainan yang lebih terbuka, duel Inggris kontra Prancis memastikan Piala Dunia 2026 masih menyisakan satu laga blockbuster yang tidak boleh untuk dilewatkan.