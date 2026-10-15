Del Piero memuji para pemain Real Madrid dan menunjuk penyebab kekalahan Roma

Alessandro Del Piero, legenda Juventus, memuji para pemain Real Madrid setelah kemenangan dramatis atas Roma di Liga Champions Eropa.

Real Madrid mengubah ketertinggalan 1-3 di kandang Roma menjadi kemenangan dramatis dengan skor 4-3, sehingga selamat dari kekalahan pertama mereka di Liga Champions Eropa musim ini, dan meraih kemenangan menegangkan dalam laga yang berlangsung pada Rabu malam di Stadion "Olimpico" dalam Matchday kedua fase liga.

Del Piero mengatakan, menurut surat kabar "AS": "Kami memperkirakan Roma akan mendominasi pertandingan, dan mereka memang melakukannya. Namun sebaliknya, para pemain luar biasa itu (Real Madrid) hanya butuh 15 menit untuk menciptakan tiga atau empat peluang matang. Mereka memiliki potensi yang luar biasa dan pengalaman yang membuat mereka sadar bahwa segalanya belum tuntas."

Ia melanjutkan: "Liga Champions Eropa kini telah menjadi turnamen yang terbuka untuk segala kemungkinan. Bahkan dalam situasi di mana Anda merasa relatif nyaman, seperti ketika Anda unggul dua gol di kandang sendiri sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir setelah menampilkan performa yang lebih baik."

Ia menambahkan: "Menurut saya, Roma tidak membutuhkan evaluasi menyeluruh. Evaluasi hanya diperlukan setelah kekalahan telak 4-0 atau setelah kalah dalam tiga pertandingan berturut-turut, bukan setelah pertandingan seperti ini."

Legenda Italia itu meneruskan: "Mereka kalah karena menurunnya konsentrasi, tetapi yang mereka butuhkan hanyalah melewati kekecewaan ini. Kekalahan jenis inilah yang menumbuhkan sebuah tim."

Ia menunjukkan: "Saya yakin Giallorossi memiliki potensi, dengan beberapa penyesuaian, untuk menjadi tim kelas atas."