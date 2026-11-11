Alessandro Del Piero, mantan kapten Juventus yang kini menjadi komentator, berbicara dalam Social Football Summit yang tengah berlangsung di Allianz Stadium, Turin.

TIKTOK

"Saya ingat video pertama saya di TikTok. Itu momen yang emosional bagi saya. Saya selalu memandang media sosial dengan rasa ingin tahu dan menganggapnya penting untuk diikuti karena memberikan visibilitas. Media sosial bisa lebih dari sekadar hiburan. Komunitasnya sangat luas, dengan tujuan yang beragam. Video itu, yang paling viral di antara video yang saya buat, menyampaikan pesan penting."

PIALA DUNIA

Pertandingan berikutnya JUV Serie A 06.30 VEN

"Momen itu bertepatan dengan 20 tahun sejak 2006. Saya selalu mengikuti Piala Dunia dan sering kali terlibat di dalamnya lewat pekerjaan. Kali ini, ada kerja sama yang membuat kami mengadakan kuis dan interaksi untuk mengenal grup-grupnya dengan lebih baik. Piala Dunia 2026 terasa jauh dari komunitas Italia karena banyak alasan, jadi kami melakukan ini untuk mendekatkan diri. Piala Dunia itu dimainkan di 3 negara, banyak stadion yang belum dikenal... Bagi saya, itu menarik dan menyenangkan. Itu juga menjadi cara untuk mengetahui banyak hal yang tentu sudah diketahui penggemar berat, tetapi mungkin belum diketahui banyak orang. Stadion-stadion dalam ajang seperti ini luar biasa, dan emosi yang dirasakan di dalamnya sungguh unik."

"Nostalgia? Ada hal-hal yang mau tak mau membangkitkannya. Tanggal, tim-tim yang berpartisipasi. Sayangnya, kami tidak ada di sana. Rangkaian itu, kecuali Piala Dunia di Qatar, menghadirkan kenangan bersejarah dan nostalgia yang membuat merinding. Semifinal dan final 2006 masih membuat saya merinding. Saya ada di sana dan terlibat langsung. Itu menegaskan bahwa kami, sebagai orang Italia, mampu melakukan hal-hal besar."

Del Piero melanjutkan: "Kita semua ingat di mana kita berada pada 9 Juli 2006. Sebagian orang, bahkan banyak, belum lahir saat itu. Saya ingat Piala Dunia 82, ketika saya berusia 8 tahun. Mengingat momen-momen bahagia itu baik bagi kita."

MEDIA SOSIAL

"Saya tidak membuat video yang ditujukan khusus untuk komunitas atau kelompok usia tertentu. Ada tiga negara, seperti Brasil dan Indonesia, tempat saya belum pernah bermain kecuali dalam beberapa pertandingan persahabatan, dan banyak orang berasal dari sana. Saya ingin menunjukkan siapa diri saya pada momen-momen tertentu. Saya percaya pada komunikasi yang spontan dan langsung. Saya tidak ingin melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang lain. Di media sosial, kita terlalu sering membangun citra yang bukan diri kita. Lebih baik menunjukkan kekurangan, tetapi tetap memperlihatkan diri saya yang sebenarnya."

SEPAK BOLA PEREMPUAN

"Olahraga perempuan telah berkembang. Lihat apa yang dilakukan tim nasional, terutama, lalu klub-klub seperti Juventus. Saya punya putri yang bermain sepak bola, dari Australia ke Amerika Serikat, lalu Spanyol. Olahraga melampaui batas gender dan ras, dan itulah keindahannya.

Saya berangkat dari kenyataan bahwa saya lahir di sebuah kota kecil dan memiliki kecintaan besar pada sepak bola yang ditularkan ayah dan kakak saya. Kecintaan itu juga dimiliki banyak anak yang menonton sepak bola. Saya pindah pada usia 13 tahun, sebuah langkah besar. Saya tidak pernah rindu rumah, tetapi bahkan dalam masa-masa sulit, saya terus menatap ke depan. Semua pengorbanan saya lakukan sambil memandang masa depan dan berharap meraih pencapaian penting. Lalu saya pindah ke kota ini, yang menjadi rumah saya selama 18 tahun. Setelah itu Australia, Amerika Serikat, Spanyol... sekarang saya kembali ke Italia. Kepindahan ke Australia mengubah hidup saya karena membuka diri saya terhadap dunia-dunia yang berbeda. Saya tidak pernah membayangkan diri saya jauh dari sepak bola. Sekarang saya menjalaninya lewat televisi dan melihatnya dari sisi lain, tetapi benang merahnya tetap sepak bola dan kecintaan terhadapnya. Sekarang saya menjalaninya lewat televisi dan melihatnya dari sisi lain, tetapi benang merahnya tetap sepak bola dan kecintaan terhadapnya. Hari ini semangat saya masih sama seperti saat memulai: melakukan segalanya 100 persen, atau tidak melakukannya sama sekali."

PONSEL DEL PIERO

"Apa yang akan terlihat di ponsel saya? Tentu saya menggunakannya untuk bersenang-senang. Ada seorang pria yang lewat... tidak, saya tidak akan mengatakannya. Hiburan, hewan, hewan yang menghibur... ada hal-hal luar biasa yang dilakukan kucing dan anjing. Untuk olahraga, saya sangat menyukai statistik pemain masa kini dan masa lalu".

"Saya menjalani semuanya dengan rendah hati. Formatnya mungkin berlanjut. Benang merahnya bisa tetap sama. Saya tidak akan pernah membuat video menari, itu tidak akan menarik. Kalau saya yang menari? Sekarang saya tidak bisa. Lalu saya ingin terus mencari informasi. Informasi itu bisa untuk pembelajaran pribadi atau pengetahuan umum yang berguna dalam kehidupan sehari-hari."