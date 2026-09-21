"Deklarasi perang": Real Madrid menempatkan Mourinho di garis depan pertempuran terbukanya melawan wasit

Apa yang dilontarkan Jose Mourinho seusai derby Madrid bukan sekadar luapan emosi setelah kekalahan dalam sebuah pertandingan, melainkan telah menjadi bagian dari pesan terpadu yang diusung Real Madrid dalam urusan wasit, setelah pelatih asal Portugal itu tampil sebagai suara yang menyampaikan sikap klub ke luar, di tengah kesepahaman penuh antara dirinya dan berbagai level institusi klub terkait apa yang terjadi dalam duel melawan Atletico Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", kata-kata Mourinho dan isyarat-isyaratnya selama konferensi pers usai pertandingan mencerminkan sikap Real Madrid atas keputusan-keputusan wasit yang mewarnai derby, dan bukan sekadar reaksi sesaat atas kekalahan.

Tampaknya klub memilih sang pelatih sebagai penyampai utama sikap tim utama, sehingga pesan di dalam dan di luar lapangan menjadi selaras.

Kekalahan dari Atletico datang untuk menyingkap dengan jelas kesepahaman ini; sebab selama dan setelah pertandingan, pesan yang sama keluar dari dalam Real Madrid: "Keputusan-keputusan wasit memengaruhi tim dan mengeluarkannya dari atmosfer laga", hal yang diungkapkan Mourinho seusai pertandingan ketika ia mengatakan bahwa timnya "dikeluarkan dari pertandingan", dan bahwa keputusan-keputusan itu "tidak membiarkan kami bermain".

Real Madrid tidak menunggu hingga derby usai untuk menyampaikan sikapnya, karena sebelumnya klub telah mengumumkan, pada Minggu pagi, penolakannya atas penunjukan Ortiz Arias untuk memimpin pertandingan, dengan berlandaskan interaksi-interaksinya sebelumnya dengan para pemain Barcelona.

Kanal resmi Real Madrid menyampaikan sikap ini, sebagai indikasi bahwa urusan wasit sudah hadir di dalam klub sebelum pertandingan dimulai, dan bukan hasil langsung dari apa yang terjadi selama derby saja.

Pesan yang tak lagi terpisah dari klub

Mourinho pada tahap sekarang memegang peran sentral dalam menyampaikan sikap Real Madrid ke luar. Klub, menurut yang dilaporkan "AS", tegas bahwa pelatih tim utama adalah rujukan utama ketika berkaitan dengan penyampaian sikap tim dalam konferensi pers dan komentar atas isu-isu yang menyangkutnya.

Di sinilah tampak perbedaan mencolok dari periode kepelatihan Mourinho sebelumnya bersama Real Madrid, ketika pesan-pesan yang disampaikan sang pelatih dalam konferensi pers tidak selalu selaras dengan sikap-sikap lain yang keluar dari dalam klub, termasuk yang diungkapkan oleh Jorge Valdano dari tribun.

Adapun sekarang, gambarannya tampak lebih jelas; Mourinho berbicara, dan klub tidak mengirim pesan yang berbeda. Setelah 7 pekan berlalu di La Liga, fakta-fakta perwasitan yang menumpuk, dari sudut pandang Real Madrid, telah menjadi bagian dari urusan yang menuntut sikap terbuka, hal yang tampak dengan paling jelas setelah derby Madrid.

Persoalannya tidak terbatas pada pernyataan-pernyataan Mourinho, karena rekaman-rekaman suara yang dirilis oleh Federasi Sepakbola Spanyol kemudian datang untuk menyingkap detail peninjauan sejumlah momen kontroversial dalam pertandingan, di antaranya pelanggaran Cuti Romero terhadap Bellingham, serta penalti yang diberikan lalu berubah menjadi kartu merah terhadap Dean Huijsen, sementara pelanggaran Kang-in Lee terhadap Valverde tetap termasuk kasus-kasus yang diangkat sang pelatih untuk dibicarakan seusai pertandingan.

Sikap Real Madrid belum diputuskan

Meningkatnya persoalan ini bersamaan dengan pertemuan tahunan yang digelar Federasi Sepakbola Spanyol bersama para pelatih Divisi Satu dan Dua, yang dijadwalkan berlangsung besok Selasa.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok pelatih ini memberi peluang untuk mengemukakan kekhawatiran dan catatan terkait perwasitan pada awal musim, dan Mourinho semula diharapkan menjadi salah satu suara yang dapat menyampaikan pandangannya setelah kontroversi yang menyertai derby Madrid.

Namun kehadiran pelatih asal Portugal itu dalam pertemuan tersebut belum dipastikan, di saat Real Madrid tidak menunjukkan antusiasme besar untuk berpartisipasi setelah peristiwa pertandingan melawan Atletico. Selain itu, pertemuan tersebut, menurut laporan, tidak akan dikhususkan untuk membahas wasit secara langsung sebagaimana yang terjadi pada kesempatan-kesempatan sebelumnya.