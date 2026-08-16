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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Definisi rekan setim sejati: pujian mengalir deras untuk Al-Saibari usai sikapnya terhadap Musiala

I. Saibari
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Super Cup
Bayern Munich vs RB Leipzig
RB Leipzig
Club Friendlies
J. Musiala
Maroko
Jerman

Mantan pemain Eindhoven mencuri sorotan saat menghadapi Leipzig

Pujian mengalir deras kepada bintang Maroko, Ismael Saibari, usai aksi mengesankannya dalam kemenangan Bayern Munich atas Leipzig (3-1), Sabtu kemarin, setelah ia bergegas membantu rekan setimnya, Jamal Musiala, begitu menyadari bahwa sang pemain kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke tanah, pada menit-menit akhir pertandingan.

Dari sisinya, jaringan ESPN memuji tindakan Saibari, dan menganggap apa yang dilakukannya sebagai contoh "rekan sejati", setelah ia dengan cepat melesat ke arah Musiala dan membantunya turun dengan aman, sebelum tim medis dan para pemain lain turun tangan.

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Jaringan TNT juga menyoroti isyarat bintang Maroko itu terhadap rekan barunya, dengan mengatakan: "Saibari baru bergabung dengan Bayern musim panas ini, dan ia sudah menunjukkan kualitas yang dimilikinya sebagai pribadi, bukan hanya sebagai pesepak bola".

Super Cup
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Momen itu terjadi beberapa menit setelah Saibari menciptakan gol Musiala, gol ketiga Bayern dalam pertandingan tersebut.

Musiala tampak terpengaruh oleh cuaca panas, dan sempat kehilangan kesadaran sebagian, sebelum tim medis Bayern turun tangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan terhadap sang pemain, serta tidak menemukan adanya cedera serius.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa suhu udara di Munich melampaui 30 derajat celsius selama laga berlangsung.

Saibari, mantan pemain PSV Eindhoven, menjalani pertandingan pertamanya dengan seragam klub asal Bavaria itu, setelah masuk ke lapangan menggantikan Tom Bischof pada menit ke-71, sebelum menciptakan gol Musiala pada menit ke-81.


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