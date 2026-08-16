Pujian mengalir deras kepada bintang Maroko, Ismael Saibari, usai aksi mengesankannya dalam kemenangan Bayern Munich atas Leipzig (3-1), Sabtu kemarin, setelah ia bergegas membantu rekan setimnya, Jamal Musiala, begitu menyadari bahwa sang pemain kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke tanah, pada menit-menit akhir pertandingan.

Dari sisinya, jaringan ESPN memuji tindakan Saibari, dan menganggap apa yang dilakukannya sebagai contoh "rekan sejati", setelah ia dengan cepat melesat ke arah Musiala dan membantunya turun dengan aman, sebelum tim medis dan para pemain lain turun tangan.

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Jaringan TNT juga menyoroti isyarat bintang Maroko itu terhadap rekan barunya, dengan mengatakan: "Saibari baru bergabung dengan Bayern musim panas ini, dan ia sudah menunjukkan kualitas yang dimilikinya sebagai pribadi, bukan hanya sebagai pesepak bola".

Momen itu terjadi beberapa menit setelah Saibari menciptakan gol Musiala, gol ketiga Bayern dalam pertandingan tersebut.

Musiala tampak terpengaruh oleh cuaca panas, dan sempat kehilangan kesadaran sebagian, sebelum tim medis Bayern turun tangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan terhadap sang pemain, serta tidak menemukan adanya cedera serius.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa suhu udara di Munich melampaui 30 derajat celsius selama laga berlangsung.

Saibari, mantan pemain PSV Eindhoven, menjalani pertandingan pertamanya dengan seragam klub asal Bavaria itu, setelah masuk ke lapangan menggantikan Tom Bischof pada menit ke-71, sebelum menciptakan gol Musiala pada menit ke-81.



