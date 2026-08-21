Deco, direktur olahraga klub Barcelona, bertolak menuju ibu kota Portugal, Lisbon, pada hari Jumat ini, di saat klub Katalan tersebut melanjutkan pergerakan intensifnya untuk menuntaskan berkas kontrak dengan seorang penyerang murni baru, kurang dari dua pekan sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Barcelona sedang menjalani hari-hari yang menentukan di level bursa transfer, setelah klub tersebut masih membutuhkan penguatan di posisi ujung tombak, di tengah kesulitan besar yang menghadang upayanya untuk merekrut pemain Argentina, Julian Alvarez.

Menurut apa yang diungkapkan radio "RAC 1" dan dikonfirmasi oleh surat kabar "Sport", Deco meninggalkan gedung penumpang nomor 1 di bandara Barcelona pada siang hari ini menuju Lisbon, di mana sederet jadwal padat pertemuan terkait perencanaan olahraga dan bursa transfer telah menantinya.

Penyerang baru menjadi prioritas utama Deco

Direktur olahraga Barcelona menempatkan berkas penyerang di antara prioritas terpentingnya selama perjalanannya ke ibu kota Portugal, di saat klub tersebut sedang mengkaji beberapa opsi untuk memperkuat lini depan.

Negosiasi Barcelona terkait Julian Alvarez menjadi sangat rumit, yang mendorong manajemen klub untuk bergerak secara paralel di lebih dari satu front, dan menyiapkan alternatif seandainya kesepakatan itu tidak dapat dirampungkan.

Nama dua pemain yang berkiprah di Liga Portugal dikaitkan dengan Barcelona selama pekan-pekan terakhir, yaitu Luis Suarez, penyerang Sporting Lisbon, dan Vangelis Pavlidis, penyerang Benfica.

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Apakah Deco akan membawa kesepakatan baru dari Lisbon?

Identitas orang-orang atau klub-klub yang hendak ditemui Deco selama kunjungannya ke Lisbon masih belum diketahui, sementara direktur olahraga Barca diperkirakan akan memanfaatkan perjalanan tersebut untuk menggelar beberapa pertemuan dan mendorong sejumlah berkas terkait bursa transfer.

Pada saat yang sama, sumber-sumber di dalam Barcelona sebelumnya telah membantah semua kabar yang beredar terkait minat klub untuk merekrut Luis Suarez, kesepakatan yang sebelumnya telah diungkapkan oleh jurnalis Fabrizio Romano.

Pertanyaannya kini adalah apakah perjalanan Deco ke Lisbon benar-benar terkait dengan berkas penyerang baru, ataukah itu datang dalam kerangka berkas-berkas lain yang sedang dikerjakan klub Katalan tersebut selama hari-hari terakhir bursa transfer.

Dengan semakin dekatnya waktu penutupan bursa transfer, hari-hari mendatang bisa jadi akan menyaksikan perkembangan penting dalam upaya Barcelona untuk menuntaskan identitas penyerang yang akan memperkuat lini serangnya, di tengah kelanjutan pengerjaan lebih dari satu opsi sebagai antisipasi gagalnya kesepakatan Julian Alvarez.

Berkas penyerang baru Barcelona terkait dengan nasib penampilan pemain muda Mesir, Hamza Abdelkarim, yang mendapatkan kepercayaan pelatih Jerman, Hansi Flick, selama periode persiapan musim baru.

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