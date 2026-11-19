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Direktur olahraga Barcelona, Deco, buka suara soal aktivitas transfer selama masa jabatannya dan menyebut satu pemain yang paling ia sesali gagal direkrut. Mantan pemain timnas Portugal itu mengakui kendala finansial kerap menentukan strategi klub meski ia memiliki visi yang jelas untuk skuad.

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Keterbatasan finansial gagalkan transfer target utama Barcelona

Barcelona berupaya merekrut Luis Diaz pada bursa transfer musim panas 2025, tetapi keterbatasan finansial yang ketat menggagalkan langkah tersebut. Karena tak mampu menuntaskan transfernya, Barcelona menyaksikan pemain timnas Kolombia itu meninggalkan Liverpool menuju Bayern Munich dalam transfer yang dilaporkan bernilai €75 juta. Pemain berusia 29 tahun itu tampil gemilang sejak bergabung.

Diaz bukan satu-satunya nama besar yang gagal direkrut Barcelona sejak Deco mengambil alih urusan perekrutan pada 2023. Pembatasan Financial Fair Play dan tuntutan gaji yang tinggi sebelumnya memaksa klub menghentikan upaya merekrut Bernardo Silva yang berlangsung selama beberapa bursa transfer. Hal itu memungkinkan gelandang tersebut bergabung dengan rival bebuyutan Barcelona, Real Madrid, secara gratis pada awal tahun ini.

Musim panas lalu juga mendatangkan kekecewaan dalam pencarian penyerang tengah baru untuk menggantikan Robert Lewandowski. Atletico Madrid menolak menjual Julian Alvarez, juara Piala Dunia 2022 , sehingga Deco merekrut Gabriel Jesus dari Arsenal sebagai gantinya.

Deco pilih Diaz dalam wawancara radio

Dalam wawancara di acara radio Catalunya Tot Costa, Deco mengenang para pemain incarannya yang gagal didatangkan ke Camp Nou. Ketika diminta menyebut satu pemain yang paling ingin ia rekrut, direktur olahraga itu menjawab singkat: "Luis Diaz."

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Deco merupakan pendukung terkuat perekrutan penyerang itu dan sejak lama memandangnya sebagai sosok yang ideal untuk proyek olahraga Barcelona. Mantan pemain timnas Portugal itu menghargai kecepatan, intensitas, fleksibilitas dalam menyerang, serta kemampuan Diaz melewati pemain bertahan.

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Strategi perekrutan dipengaruhi dana dan keputusan pelatih

Kegagalan-kegagalan tipis itu menggambarkan sulitnya tugas Deco saat merombak skuad juara La Liga tersebut. Kendala ekonomi berulang kali menentukan kemampuan Barcelona di bursa transfer, sehingga jajaran petinggi klub harus beralih dari target utama seperti Silva dan Diaz ke pilihan lain.

Kendala finansial bukan satu-satunya hambatan. Keselarasan dengan staf pelatih juga memengaruhi keputusan akhir. Deco berupaya merekrut bek Inter, Alessandro Bastoni, tetapi pelatih kepala Hansi Flick memutuskan untuk tidak mengejar transfer pemain Italia itu.

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Bastoni masih menjadi incaran Deco di Camp Nou

Meski Flick sebelumnya mengambil sikap tersebut, Bastoni tetap menjadi incaran Deco . Direktur Barcelona itu masih mengagumi sosok papan atas Serie A tersebut dan tetap ingin membawanya ke Camp Nou.