Deco Bergerak Diam-Diam, Barcelona Siapkan Kejutan pada Bursa Musim Dingin untuk Perkuat Lini Belakang

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Barcelona meningkatkan pergerakan mereka di bursa transfer musim dingin demi memperkuat lini belakang dengan rekrutan baru, menyusul cedera yang menimpa tim dan menurunnya ketangguhan pertahanan dalam sejumlah laga besar.

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Menurut harian Spanyol "AS", cedera yang dialami Jules Kounde, Eric Garcia, dan Andreas Christensen, ditambah keraguan di lini belakang yang terlihat dalam laga-laga besar, mendorong komite olahraga Barcelona yang dipimpin Deco untuk meningkatkan pergerakan di bursa transfer demi mencari bek berkualitas yang bisa direkrut pada Januari mendatang.

Persoalan ini sebenarnya sudah lama berada di meja manajemen Barcelona. Bersamaan dengan upaya merekrut Rodri, klub sempat menanyakan kepada Manchester City soal situasi bek Kroasia Josko Gvardiol, meski sang pemain telah memperpanjang kontraknya bersama klub Inggris tersebut hingga 2031.

Gvardiol merupakan opsi ideal yang dicari Barcelona, sebagai bek kidal yang sudah berpengalaman meski usianya masih muda, yakni 24 tahun, serta mampu bermain sebagai bek kiri.

Namun, transfer ini tampaknya mustahil terwujud untuk saat ini, kecuali kemungkinan mendatangkan sang pemain dengan status pinjaman, itu pun jika situasi tegang di internal Manchester City terus memanas.

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Dalam konteks yang sama, beberapa hari lalu Sky Sport Jerman kembali memunculkan nama Jonathan Tah. Bek Jerman itu sempat dikaitkan dengan Barcelona dua musim lalu, ketika kontraknya bersama Bayer Leverkusen hampir berakhir, tetapi ia akhirnya memilih bergabung dengan Bayern Munich.

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Peluang Barcelona mendatangkan Tah juga terlihat sulit, baik melalui transfer permanen maupun pinjaman, meski ia sama sekali tidak berstatus pemain inti tetap dan bergantian bermain dengan Dayot Upamecano serta Kim Min-jae.

Sejak kepergian Inigo Martinez, tuntutan di internal Barcelona untuk merekrut bek dengan karakter pemimpin dan pengalaman besar terus menguat, demi meningkatkan peluang tim bersaing memperebutkan gelar Liga Champions.

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Musim lalu, Deco sudah melangkah jauh dalam negosiasi untuk mendatangkan Alessandro Bastoni, tetapi Inter Milan memasang tuntutan finansial yang berlebihan. Hans Flick juga mengurungkan niat merekrut sang pemain setelah menyaksikan kartu merah yang diterimanya dalam laga Bosnia kontra Italia, yang mendahului kegagalan terbaru timnas Italia lolos ke Piala Dunia.

Selain itu, peluang merekrut Rodri terbuka, sehingga dana yang semula dialokasikan untuk mendatangkan Julian Alvarez atau bek baru dialihkan untuk menuntaskan transfer gelandang asal Madrid tersebut.

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Kembali ke Titik Awal

Barcelona kembali ke titik awal dalam urusan memperkuat posisi bek tengah, setelah Flick dan Deco sempat yakin bahwa memberikan kepercayaan lebih besar kepada Gerard Martin, bersama pemain-pemain yang tersedia, sudah cukup untuk menutup posisi tersebut.

Pada saat yang sama, Flick memutuskan mengandalkan Eric Garcia di posisi bek kanan, sehingga pilihan bek tengah murni hanya tersisa Pau Cubarsi, Christensen, dan Gerard Martin.

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Jumlah ini dinilai tidak memadai, terutama karena bek Denmark tersebut kerap dilanda cedera, sehingga kebutuhan tim untuk menambah amunisi di lini belakang semakin besar.

Tiga bulan setelah kompetisi bergulir, Flick mengakui adanya kemungkinan merekrut bek baru jika situasi memungkinkan. Namun, sulitnya bursa transfer dan pembatasan yang dikenakan kepada Barcelona berdasarkan aturan Financial Fair Play membuat misi tersebut semakin rumit.

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Terkait hal ini, harian "La Vanguardia" melaporkan sepuluh hari lalu bahwa Barcelona tidak akan bisa mendatangkan pemain baru pada Januari kecuali ada pemain yang hengkang dari skuad.

Daftar opsi yang tersedia bagi Barcelona juga memuat nama-nama lain. Agen Andre Cury terus menawarkan bek Nathan kepada klub, sementara Jon Martin juga disukai para petinggi klub Catalan tersebut.

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Namun, Deco sudah tegas pada bursa transfer musim panas lalu soal profil rekrutan yang dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa bek yang didatangkan harus memiliki pengalaman yang terbukti dan mampu memberikan kontribusi instan tanpa memerlukan masa adaptasi yang panjang.

Cristian Romero sempat masuk daftar kandidat untuk bergabung dengan Barcelona, tetapi karena ia bukan bek kidal, namanya akhirnya dicoret dari perhitungan.

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Tantangan bagi Flick dan Deco kini adalah bagaimana menangani persoalan ini dalam beberapa waktu ke depan, terlebih direktur olahraga Barcelona itu setiap musim terbiasa mengejutkan media dengan nama-nama yang belum pernah beredar di pemberitaan.

Jika sebelumnya Deco berhasil bergerak untuk Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus, opsi yang mungkin akan mengejutkan semua pihak kali ini masih terbuka untuk berbagai kemungkinan.