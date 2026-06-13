Sebuah video yang menampilkan gelandang Arsenal, Declan Rice, sebagai tokoh utamanya menjadi viral dan memicu tawa di dunia maya. Dalam sesi perkenalan menjelang Piala Dunia, pemain timnas Inggris itu melontarkan lelucon tentang nama Brian Brobbey.

Sama seperti di Liga Premier, semua pemain di Piala Dunia harus mengucapkan nama mereka dengan benar. Hal ini dimaksudkan untuk membantu komentator, analis, dan penggemar sepak bola di seluruh dunia dalam mengucapkan nama-nama pemain dengan benar.

Rice, yang selalu suka bercanda, tidak melewatkan kesempatan itu. “Brian Brobbery,” kata pemain asal Inggris itu dengan tatapan serius ke arah kamera.

Semua yang hadir pun tertawa, lalu Rice kembali bersikap serius. “Kalian tidak boleh menayangkan ini! Kalian tidak boleh menyebarkannya, ini hanya lelucon pribadi. Declan Rice...”

Rekaman Rice akhirnya tetap muncul secara online. Di media sosial, penggemar sepak bola di seluruh dunia bisa tertawa karenanya.

Rice bermain di Arsenal bersama Jurriën Timber, sahabat karib penyerang Sunderland Brobbey. Dalam kariernya, ia telah tiga kali berhadapan dengan pemain asal Amsterdam yang bertubuh kekar itu.