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Declan Rice memberi Arsenal dorongan besar dengan mengonfirmasi bahwa ia kemungkinan akan segera menandatangani kontrak baru berdurasi panjang di Stadion Emirates. Pemain timnas Inggris itu, yang menjadi sosok pembawa perubahan sejak kepindahannya dari West Ham dengan biaya transfer besar, tampaknya siap menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam kariernya bersama juara Liga Primer asuhan Mikel Arteta.

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Bintang Arsenal siap memperpanjang masa baktinya di Emirates

Rice tiba di London utara dari West Ham dengan nilai transfer £105 juta pada 2023. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2028, meski Arsenal memiliki opsi untuk memperpanjangnya satu tahun lagi.

Manajer Arsenal Mikel Arteta sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan itu tinggal "menunggu waktu" untuk dirampungkan. Berbicara kepada wartawan di Madrid menjelang pertandingan Inggris melawan Spanyol di Nations League, Rice mengisyaratkan bahwa ia ingin segera menandatanganinya.

Rice merasa "sangat beruntung" di bawah Arteta

Menilik stabilitas kariernya dan dukungan yang ia terima di Stadion Emirates, Rice menjelaskan alasan ia ingin bertahan.

"Saya sangat beruntung bisa bermain di level yang begitu konsisten sepanjang karier saya," kata pemain berusia 27 tahun itu. "Saya pemain yang selalu menetapkan target untuk diri sendiri, selalu berusaha meraih lebih. Saya selalu memiliki stabilitas di klub-klub yang saya bela. Semoga kontrak baru segera terwujud.

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"Saya sangat beruntung berada di klub seperti Arsenal, di mana manajer memberi saya begitu banyak kepercayaan. Saya punya begitu banyak rekan setim yang mencurahkan banyak energi dan usaha untuk mendukung saya. Saya sangat beruntung tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal itu. Itu membuat bermain sepakbola jauh lebih mudah."

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Membawa mentalitas juara Arsenal ke Inggris

Rice memainkan peran penting dalam mengakhiri penantian 22 tahun Arsenal untuk meraih gelar Premier League dan membawa klub itu ke final Champions League untuk kali kedua musim lalu. Ia berharap Inggris dapat meniru semangat kebersamaan tersebut di bawah Thomas Tuchel.

"Yang ditanamkan manajer kepada kami di Arsenal adalah untuk tidak takut," kata Rice. "Perkembangan di Champions League selama tiga tahun terakhir, dari perempat final, semifinal, hingga final, lalu datang ke stadion ini tahun lalu, kami pernah bermain di Bernabeu dan menghadapi Bayern Munich. Arsenal pada masa lalu mungkin kesulitan di stadion-stadion itu. Ketika bermain di tim ini sekarang, saat mengenakan seragam itu sebelum pertandingan, Anda tahu apa yang akan ditampilkan tim begitu turun ke lapangan.

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"Anda akan melihat tim yang kuat, kebersamaan, kami akan berlari untuk satu sama lain, kami akan bermain menyerang. Jadi, saya sangat beruntung saat ini berada di tim yang luar biasa dengan pemain-pemain hebat, bersama manajer yang memimpin kami serta para pemain yang mendengarkan dan mengikuti semua instruksinya. Tidak mengherankan kami berada di jalur seperti sekarang. Semoga ini terus berlanjut.

"Kebersamaan itulah yang sedang dibangun [bersama Inggris]. Thomas baru sebentar menangani Inggris. Ia datang dan langsung menghadapi Piala Dunia, lalu sekarang kami menghadapi tim-tim papan atas di Nations League. Namun, hal-hal seperti ini perlu waktu untuk dibangun. Komposisi skuad terus berubah.

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"Jadi, menurut saya yang terpenting adalah terus membangun kebersamaan setiap kali kami berkumpul di pemusatan latihan, menjalin hubungan saat berlatih, lalu membawanya ke pertandingan seperti besok malam. Di situlah Anda bisa melihat sejauh mana perkembangan kami sebagai tim."

Tuchel lakukan perubahan untuk ujian melawan Spanyol

Inggris langsung menghadapi tolok ukur di Madrid saat Tuchel terus membentuk skuadnya dengan menghadapi lawan-lawan elite, menyusul transisi cepat dari Piala Dunia ke Nations League.

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Setelah kemenangan 2-1 atas Kroasia pada Kamis, Tuchel memastikan James Trafford akan menjadi starter di bawah mistar gawang, mengungguli Jordan Pickford. Inggris juga diperkuat kembalinya Ezri Konsa dan Djed Spence, yang sama-sama telah membuktikan kebugaran mereka setelah absen dalam kemenangan atas Kroasia.