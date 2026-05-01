Declan Rice kemungkinan akan dijatuhi sanksi skorsing oleh UEFA akibat komentarnya tentang Danny Makkelie setelah laga Atlético Madrid vs Arsenal

Declan Rice kemungkinan akan dikenai sanksi larangan bermain akibat pernyataannya tentang Danny Makkelie setelah laga Atlético Madrid melawan Arsenal. Usai pertandingan yang berakhir imbang 1-1 pada leg pertama semifinal Liga Champions, pemain asal Inggris itu mengkritik wasit asal Belanda tersebut, dan menurut The Times, hal itu bisa berakibat buruk baginya.

Lima belas menit sebelum pertandingan di Madrid berakhir, Makkelie meniup peluit untuk penalti, setelah mantan pemain Feyenoord Dávid Hancko tampaknya menjatuhkan penyerang Arsenal Eberechi Eze. VAR Dennis Higler memanggil Makkelie ke layar, di mana wasit tersebut mengubah keputusannya.

"Itu jelas penalti," kata Rice setelah pertandingan. "Saya tidak mengerti mengapa penalti itu tidak diberikan. Saya pikir para penonton telah mempengaruhi dan mengubah pikiran wasit. Tapi tidak masalah, kami ingin mengalahkan mereka minggu depan."

Rice juga ditanya mengenai penalti yang diberikan kepada Atlético setelah handball yang tidak disengaja dari Ben White. "Awalnya saya pikir penalti itu mungkin tidak akan diberikan. Di Premier League, mungkin penalti itu tidak akan diberikan, karena bola berada sangat rendah di tanah."

"Bola itu bahkan tidak mengarah ke gawang. Tapi di pertandingan Eropa, aturannya benar-benar berbeda. Di UEFA, mereka memang memberi penalti, tapi di Premier League? Saya tidak yakin. Saya merasa hukuman di kompetisi Eropa lebih berat."

"Perasaan itu sudah saya rasakan sejak bermain di Liga Champions tiga tahun lalu. Wasit mengambil keputusan dengan cepat dan meniup peluit dengan cepat. Anda tidak bisa berbuat banyak. Anda hanya perlu waspada dan berhati-hati," kata Rice.

Sanksi tidak dapat dikesampingkan, jika diputuskan bahwa Rice telah meragukan 'integritas wasit'. Skorsing juga menjadi salah satu kemungkinan, menurut The Times. Rice pernah diskors selama dua pertandingan saat masih membela West Ham setelah menuduh seorang wasit melakukan korupsi.

Saat itu, UEFA membutuhkan waktu lima minggu sebelum memutuskan untuk menangguhkan Rice selama dua pertandingan. Mengingat prosedur tersebut, belum tentu Rice harus absen pada leg kedua melawan Atlético dan final yang mungkin digelar pada 30 Mei, meskipun UEFA memutuskan untuk menangguhkannya.