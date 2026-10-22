Bagikan Ikuti GOAL di Google

Gelandang Arsenal Declan Rice menjagokan rekan setimnya di timnas, Harry Kane, untuk meraih Ballon d'Or tahun ini setelah kedua tim bermain imbang dalam laga Liga Champions yang seru di Allianz Arena. Kedua bintang Inggris itu mencetak gol pada Rabu malam saat juara Liga Primer bangkit menjelang akhir pertandingan untuk bermain imbang dengan Bayern Munich.

Iklan

Gelandang dukung rekan setimnya di tim nasional yang subur mencetak gol

Rice mendukung rekan senegaranya, Kane, untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola setelah keduanya berhadapan dalam laga fase liga pada Rabu di Jerman. Kapten Inggris itu menjadi kandidat terdepan setelah mencetak 61 gol dalam 51 penampilan bersama klub musim lalu, sekaligus membawa negaranya ke semi-final Piala Dunia di Amerika Utara. Penalti yang dikonversinya pada babak kedua menambah catatannya musim ini menjadi 10 gol dalam 11 penampilan.

Penampilan tajam menuai pujian seusai laga

IMAGO

Tim tamu mendapat pukulan awal ketika Bukayo Saka tertatih-tatih meninggalkan lapangan setelah 10 menit akibat masalah pada paha yang terjadi tanpa benturan. Namun, penggantinya, Eberechi Eze, membuka skor pada menit ke-25 lewat umpan Martin Odegaard setelah pemeriksaan VAR untuk kemungkinan offside. Sepuluh menit kemudian, penyerang andalan Bayern itu membelah lini belakang Arsenal untuk memberi umpan kepada Alphonso Davies, lalu mengecoh David Raya dari titik penalti setelah tembakannya mengenai tangan Jurrien Timber.

Setelah bertemu kapten tim nasionalnya di area wawancara seusai laga, Rice mengatakan kepada pembawa acara TNT Sports, Jules Breach: "Bagi saya, dia jelas layak menjadi pemenangnya. Saya rasa angka-angkanya sudah berbicara. Tahun yang dijalaninya sungguh luar biasa. Tentu saja, dia bersaing dengan sejumlah pemain kelas dunia. Ketika bermain bersamanya, Anda menyadari betapa hebatnya dia, dan ketika bermain melawannya, Anda melihat betapa sulitnya menghadapi dia."

Mengenai umpan gol sang penyerang pada babak pertama dan eksekusi penaltinya yang tenang, gelandang Arsenal itu menambahkan: "Sebagai penyerang, memberikan umpan seperti itu untuk gol [pertama] dan mengeksekusi penalti seperti yang dia lakukan, dia luar biasa. Dia pemain yang sangat bagus. Saya beruntung bisa bermain bersamanya dan kurang beruntung saat harus melawannya."

Iklan Iklan

Mantan kapten puji visi umpannya

Arsenal akhirnya menyelamatkan satu poin ketika Rice bertukar umpan dengan pemain pengganti Viktor Gyokeres dan melepaskan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang. Setelah itu, Manuel Neuer melakukan penyelamatan akrobatik pada menit-menit akhir untuk menggagalkan gol kemenangan Timber.

Topik Terkait

Turut menyaksikan wawancara seusai laga itu saat siaran berlangsung, mantan kapten Liverpool dan Inggris Steven Gerrard juga melontarkan pujian: "Pemain yang sangat cerdas. Dia menerima bola di berbagai area yang tidak biasa: bek tengah, bek kanan, bek kiri.

"Alasannya adalah jika dia berbalik dan menghadap gawang lawan, dia bisa melepaskan umpan-umpan luar biasa. Visi bermainnya, jangkauan umpannya, betapa mematikannya dia di depan gawang. Harry Kane adalah pemain serbabisa kelas dunia. Saya hanya berharap, dan sungguh berharap untuknya, dia mendapat pengakuan yang pantas dia terima."

Iklan

Membandingkan kemampuan sang penyerang mendistribusikan bola dengan para pengatur serangan terbaik di dunia, Gerrard menyimpulkan: "Soal jangkauan umpannya, sebagai gelandang, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa dia adalah penyerang tengah yang bisa mengumpan seperti gelandang terbaik di dunia, seperti bek tengah terbaik di dunia. Dia begitu hebat dan tidak punya kelemahan dalam permainannya."

Seremoni di London menanti tim tamu yang dibayangi cedera

Getty Images

Apakah Kane akan meraih penghargaan bergengsi itu akan terungkap pada Senin malam saat seremoni Ballon d'Or dimulai di London pada pukul 20.00 waktu Inggris. Sebelum itu, staf medis Arsenal harus menunggu dengan cemas untuk mengetahui tingkat keparahan dugaan cedera paha Saka menjelang kembali berlaga di kompetisi domestik pada akhir pekan. Kedua tim besar Eropa itu tetap berada dalam posisi baik di klasemen Liga Champions setelah berbagi poin di Bavaria.