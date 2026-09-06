Jerayno Schaken menjalani debut impian yang mutlak untuk Feyenoord pada Sabtu. Berkat golnya ke gawang NEC (1-3), penyerang sayap kanan yang saat itu berusia 17 tahun 79 hari itu menjadi debutan pencetak gol termuda dalam sejarah Eredivisie. Seusai laga, penyerang yang tengah berseri-seri itu tidak perlu ragu sedetik pun ketika ditanya NOS soal 'klub impiannya': "Real Madrid."

Schaken masuk setelah laga berjalan satu jam untuk menggantikan Gaoussou Diarra yang tampil mengecewakan dan lima menit kemudian, setelah Luciano Valente lebih dulu mencetak gol untuk membuat skor menjadi 1-2, ia mencetak gol dengan cara yang indah. Pemain berkaki kanan itu menusuk ke dalam dan setelah sebuah gerak tipu tubuh, melepaskan tembakan kaki kiri yang meluncur sempurna ke sudut atas jauh.

"Pelatih berkata: 'bersenang-senang saja, mainkan permainanmu sendiri dan patuhi tugas-tugasmu'", kata Schaken mengawali jawabannya setelah pertanyaan pembuka tentang instruksi dari Giovanni van Bronckhorst tepat sebelum debutnya.

Schaken memang agak terkejut oleh pemberitahuan bahwa ia boleh masuk sebagai pemain pengganti. "Sejujurnya saya juga tidak menyangka akan secepat itu, tetapi ya, pelatih sudah berkata sejak awal pertandingan: 'tetap saja ready'. Jadi saya memang selalu ready."

"Saya rasa saya masih harus mencerna ini dulu. Saya belum benar-benar menyadarinya. Semuanya berjalan sangat cepat, jadi saya masih harus mencerna ini dulu. Saya belum benar-benar menyadarinya", tutur Schaken, yang pekan depan bisa menambahkan babak baru pada kariernya yang masih sangat muda.

Pada Rabu malam, Feyenoord akan menghadapi FC Barcelona di Spotify Camp Nou yang ikonis dan Schaken tahu bahwa ia telah didaftarkan untuk Liga Champions. "Saya belum tahu apakah saya ikut, itu keputusan pelatih. Saya biarkan saja jadi kejutan."

"Akan bagus jika saya bisa masuk sebagai pemain pengganti di sana, tetapi saya senang kalau saya bisa bermain sama sekali", ujar Schaken yang kalem, yang kemudian tidak membutuhkan sedetik pun untuk menjawab pertanyaan berikutnya soal 'klub impiannya': "Real Madrid."

Fakta bahwa Feyenoord pada Rabu justru bermain melawan rival bebuyutan Real Madrid membuat sang pewawancara tertawa. "Berarti Barcelona yang salah!"

"Betul, betul, betul", jawab Schaken. "Lebih memilih Real Madrid." Feyenoord dan Barcelona akan memulai pertandingan Liga Champions pertama mereka musim ini pada Rabu pukul 18.45.



