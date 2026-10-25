Debut Seedorf berakhir petaka! Mantan bintang Belanda itu terseret ke zona degradasi setelah dua gol dramatis tercipta dalam dua menit

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Debut Clarence Seedorf sebagai pelatih Corinthians berakhir bak mimpi buruk setelah timnya kalah dramatis 3-2 di kandang Vasco da Gama. Kekalahan itu membuat Corinthians terperosok ke zona degradasi Brasileirao, tetapi pelatih asal Belanda tersebut tetap yakin timnya bisa segera bangkit.

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Dua gol telat Vasco da Gama merusak debut Seedorf di pinggir lapangan

Clarence Seedorf mengalami kekecewaan dalam laga resmi pertamanya sebagai pelatih kepala Corinthians setelah kebangkitan Vasco da Gama pada menit-menit akhir membuat timnya kalah 3-2 di Sao Januario.

Pelatih asal Belanda itu untuk pertama kalinya mendampingi tim dari bangku cadangan tanpa dua pemain kunci yang cedera, Memphis Depay dan Zakaria Labyad, meski mantan bek PSV Andre Ramalho tampil sebagai starter.

Hasil itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan Corinthians di liga menjadi sembilan pertandingan, dengan delapan kekalahan dan satu hasil imbang.

Fase akhir yang dramatis menjatuhkan Corinthians setelah sempat membalikkan keadaan

Setelah Jose Rodriguez membawa Vasco unggul sebelum jeda, Corinthians bangkit pada babak kedua lewat gol Gustavo Henrique dan Matheus Bidu untuk berbalik memimpin 2-1.

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Namun, pemain pengganti asal Kolombia, Marino Hinestroza, mencetak dua gol dalam rentang dua menit, masing-masing pada menit ke-87 dan ke-89, untuk merebut kemenangan bagi tuan rumah.

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"Wajar merasa terpukul pada akhirnya. Anda bekerja begitu keras, dan pada saat-saat seperti ini, mengubah segala hal yang positif menjadi sesuatu yang positif selalu lebih sulit," ujar Seedorf seusai pertandingan.

Seedorf menuntut keyakinan di tengah ancaman degradasi

Kekalahan itu membuat Corinthians turun ke peringkat ke-17 klasemen Brasileirao dan menempati zona degradasi. Meski demikian, Seedorf memuji semangat juang skuadnya dan menolak panik.

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"Perjuangan melawan degradasi belum berakhir. Dengan komitmen yang kami lihat, reaksi pada babak kedua... Tim ini marah karena mereka tidak mendapatkan hasil," tegas Seedorf.

"Corinthians menunjukkan bahwa mereka menginginkannya, bahwa mereka percaya. Setelah kami masuk ke ruang ganti, pesannya adalah bahwa perjuangan ini belum berakhir. Kami tahu kekuatan kami."

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Corinthians bersiap menghadapi laga kandang krusial melawan Mirassol

Dengan tim asuhan Seedorf kini berjuang keluar dari empat posisi terbawah, Corinthians segera mengalihkan fokus ke pertandingan liga berikutnya.

Tim Seedorf akan kembali bermain di kandang untuk menghadapi Mirassol, yang berada di peringkat ke-15, di Neo Quimica Arena.

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Corinthians menjamu Mirassol dengan harapan memulai kebangkitan dalam perjuangan menghindari degradasi dan mengakhiri rentetan tanpa kemenangan.