Pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, telah menetapkan pemain yang akan menggantikan absennya bintang Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, dalam laga El Clasico melawan Al Ittihad.

Al Hilal menjamu rival mereka, Al Ittihad, pada hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kedelapan Liga Roshn.

Laga ini akan diwarnai absennya Savic akibat cedera yang dialaminya saat tampil bersama timnas Serbia pada jeda internasional lalu, selain kapten Salem Al Dawsari.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Inzaghi telah menetapkan untuk memainkan pemain Prancis, Simon Bouabre, di lini tengah sebagai pemain inti, guna menggantikan absennya Savic.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pelatih Italia tersebut ingin mengandalkan pemain yang mahir dalam peran-peran menyerang di lini tengah, hal yang mendorongnya untuk mempertimbangkan Bouabre sebagai solusi terbaik untuk menggantikan gelandang Serbia itu.

Pilihan terhadap pemain muda Prancis itu tampak aneh, terlebih karena ia tidak masuk dalam daftar Al Hilal pada tujuh laga terakhir yang dimainkan tim di Liga Roshn Arab Saudi, sejak awal musim ini.

Bouabre hanya bermain dalam satu laga bersama "Sang Pemimpin" sepanjang musim ini, yakni laga yang dimenangkan tim atas Al Gharafa Qatar dengan skor 2-1, pada September lalu, di turnamen Liga Champions Asia Elite, dan ia ditarik keluar pada menit ke-66.

Secara umum, pemain berusia 20 tahun itu hanya tampil dalam 12 laga bersama Al Hilal, sejak kedatangannya pada Januari lalu, hanya 4 di antaranya sebagai pemain inti, dan 8 laga lainnya sebagai pemain pengganti, tanpa mencetak atau menciptakan satu gol pun.