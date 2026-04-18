Debut pelatih kepala wanita pertama di liga top Eropa berakhir dengan hasil yang mengecewakan

Marie-Louise Eta (34) pekan lalu menjadi pelatih kepala wanita pertama di liga top Eropa. Namun, debutnya bersama Union Berlin berakhir dengan kekecewaan, karena timnya kalah 1-2 dari VfL Wolfsburg di kandang sendiri pada Sabtu lalu.

Wolfsburg memulai pertandingan dengan sempurna di Berlin: Patrick Wimmer melengkungkan bola ke sudut kiri atas pada menit ke-11. Rani Khedira melepaskan tembakan yang melambung tipis di atas mistar gawang untuk Union Berlin, yang tidak mampu mengejar ketertinggalan di babak pertama.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Christian Eriksen melepaskan umpan panjang yang brilian, yang kemudian diselesaikan dengan sempurna oleh Dzenan Pejcinovic menjadi gol 0-2. Union Berlin tidak menyerah dalam upaya meraih setidaknya satu poin dan kurang beruntung saat sundulan keras Andrej Ilic membentur tiang gawang.

Wolfsburg bertahan dengan cukup mudah di menit-menit akhir, meski skor menjadi 1-2 lewat gol Oliver Burke, dan membawa pulang tiga poin penuh dari Stadion An der Alten Försterei di Berlin. Tiga poin yang sangat penting bagi tim tamu, yang berada di peringkat ke-17 dan berjuang menghindari degradasi dari Bundesliga.

Bagi Union Berlin, ini soal menenangkan diri dan mencoba lagi, pekan depan melawan RB Leipzig. Tim papan tengah ini berada delapan poin di atas zona degradasi, dengan empat putaran pertandingan tersisa di Jerman.