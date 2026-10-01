Pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp sudah mengonfirmasi dalam konferensi pers bahwa pemain 23 tahun itu akan menjalani debutnya untuk tim nasional Jerman di Nations League pada Kamis.

Seperti dilaporkan Kölner Stadt-Anzeiger , dengan demikian sebuah klausul dari kepindahan Urbig ke Bayern Munich pada Januari 2025 akan diaktifkan. Saat itu, klub Munich tersebut telah membayarkan biaya transfer tetap sebesar tujuh juta euro kepada 1. FC Köln. Berkat debutnya bersama DFB, jumlah itu kini bertambah melalui pembayaran bonus sebesar sedikit di atas satu juta euro.

Namun, itu kabarnya hanya merupakan sebagian dari pembayaran bonus berbasis performa yang telah disepakati. Secara keseluruhan, menurut laporan tersebut, jumlahnya bisa meningkat hingga 15 juta euro.

Jonas Urbig ikut dalam Piala Dunia sebagai kiper latihan

Urbig juga bukan kiper utama Bayern Munich pada musim ini dan masih harus berada di belakang Manuel Neuer. Namun, pemain 23 tahun itu sudah beberapa kali membuktikan kemampuannya. Di klub juara rekor tersebut, ia dianggap sebagai penerus yang telah diproyeksikan untuk Neuer yang kini berusia 40 tahun.

Pada musim yang sedang berjalan, Urbig sejauh ini telah mencatatkan dua penampilan kompetitif untuk Bayern. Sementara itu, debutnya untuk tim nasional masih belum terjadi, meski Julian Nagelsmann untuk pertama kalinya memanggilnya pada Maret lalu. Namun, karena mengalami cedera kapsul, ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Pada Piala Dunia di Amerika Utara, Urbig ikut sebagai kiper latihan.

Bagi tim DFB, ini sekaligus menjadi upaya untuk melupakan start buruk di era Klopp. Setelah hasil imbang 1-1 pada debut pelatih tim nasional yang baru itu melawan Belanda, menyusul kekalahan 0-1 dari Yunani. Kini, melawan Serbia, Klopp memiliki kesempatan ketiga untuk meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih tim nasional.