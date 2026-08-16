Transfer kiper yang disingkirkan di Freiburg menuju SGE saat ini memang masih berada pada tahap yang sangat awal, tetapi sudah bisa mulai mengambil bentuk yang konkret dalam beberapa hari ke depan.

Dengan demikian, para petinggi Frankfurt melakukan koreksi arah yang jelas sesaat sebelum laga pembuka kompetitif. Saat pemusatan latihan musim panas, petinggi olahraga Markus Krösche sempat menegaskan: "Saat ini bukan menjadi topik untuk mengubah situasi yang ada."

Sebelumnya, telah berlangsung perdebatan berbulan-bulan soal posisi di bawah mistar Eintracht, yang sudah membentang sepanjang musim lalu. Setelah kepergian kapten lama sekaligus kiper utama Kevin Trapp, seharusnya Kaua Santos mengambil alih estafet tersebut.

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Kaua Santos dan Michael Zetterer belum sepenuhnya meyakinkan

Pemain muda asal Brasil itu, bagaimanapun, bergulat dengan fluktuasi performa yang serius serta masalah cedera, sehingga kekhawatiran dengan cepat muncul secara internal. Michael Zetterer, yang direkrut musim panas sebelumnya dari SV Werder Bremen, juga tidak memanfaatkan peluangnya secara berkelanjutan untuk mengamankan tempat secara permanen.

Kekalahan dalam gladi resik di Inggris pada akhirnya benar-benar memicu semuanya. Kaua Santos kembali menjalani hari yang buruk di Brentford, yang membuat keputusan untuk mendatangkan sosok baru yang berpengalaman untuk pos penjaga gawang semakin matang.

Selain persoalan kiper, sisa skuad juga menuntut pembenahan. Di lini belakang maupun lini depan, terlihat adanya celah. Di sektor ofensif, masih ada harapan untuk kembali meminjam Arnaud Kalimuendo.

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Pemain mana yang masih bisa meninggalkan Eintracht Frankfurt?

Pada saat yang sama, menurut laporan tersebut, jajaran pimpinan juga sedang menggarap sisi pemain keluar untuk menciptakan ruang finansial. Elye Wahi berada di ambang peminjaman lain ke OGC Nice, sementara Fares Chaibi telah menarik minat Crystal Palace. Michy Batshuayi kemungkinan akan pergi ke Al-Shabab di Arab Saudi.

Penjualan Ellyes Skhiri juga tampak akan segera terwujud. Selain itu, opsi di Inggris bisa terbuka bagi kiper pelapis Zetterer.