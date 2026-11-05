Debakel bersejarah di Liga Champions: "Mahakarya" kekejaman Como mengejutkan Lens

"Setara dengan para raksasa Eropa", demikian judul Gazzetta dello Sport: "Kemenangan tandang pertama itu adalah simfoni agung yang tak mungkin terhenti. Sebaliknya, mereka tampil dengan konsistensi yang kejam bagi lawan."

Kemenangan 9-1 (3-0) di kandang RC Lens akan tercatat sebagai "mahakarya" dalam "sejarah sepak bola Italia", tulis media itu lebih lanjut. Hasil tersebut disebut sebagai "buah dari kualitas", sementara Como dinilai "setara dengan klub-klub top Eropa".

Secara umum, media dalam negeri tak henti-hentinya melontarkan pujian. Corriere dello Sport menyebutnya "satu lagi halaman luar biasa" dalam "dongeng" unik tim asal Lombardia tersebut. Tuttosport mengagumi Como yang "sensasional": "Kisah para juara: tim asal Lario menulis ulang sejarah kompetisi."

Kemenangan telak itu juga menyita perhatian dunia internasional. Media Inggris Sun menyebut tim dari Danau Como itu sebagai "tim super", sementara media Spanyol Marca melihatnya sebagai "malam legendaris". Namun, di Prancis, pujian tersebut juga diiringi kritik keras terhadap RC Lens dan pelatih Yannick Cahuzac. "Como menerjang Lens bak badai", demikian judul L'Équipe: "Para pemain Lens tampil di bawah ekspektasi, sementara pelatih mereka membiarkan mereka tanpa bantuan. Kekalahan bersejarah ini akan meninggalkan bekas."