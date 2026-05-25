Dean Huijsen membuat pernyataan yang mencolok di Instagram setelah impiannya untuk tampil di Piala Dunia pupus

Dean Huijsen membagikan sebuah postingan yang menarik di Instagram tak lama sebelum pengumuman skuad Spanyol untuk Piala Dunia. Bek Real Madrid itu ternyata menjadi salah satu pemain yang paling mengejutkan tidak masuk dalam skuad final beranggotakan 26 orang yang dipilih pelatih nasional Luis de la Fuente untuk Piala Dunia 2026 pada hari Senin.

De la Fuente mempresentasikan skuadnya untuk turnamen final di Amerika Utara pada Senin pagi dan meninggalkan beberapa nama besar di luar skuad. Terutama, absennya Huijsen menjadi kejutan.

Tak lama setelah daftar skuad Piala Dunia diumumkan secara resmi, Huijsen mengunggah gambar "Tim Terbaik Musim Ini" dari Sofascore di Instagram Stories-nya. Dalam gambar tersebut, sang bek tampil bersama rekan setimnya Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, dan Federico Valverde.

Waktu posting tersebut langsung menarik perhatian, karena tak lama setelah itu terungkap bahwa Huijsen tidak akan ikut ke Piala Dunia. Menariknya, Pau Cubarsí dan Eric García (keduanya dari FC Barcelona) justru masuk dalam skuad Piala Dunia Spanyol.

Selain Cubarsí dan Eric García, Joan García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, dan Lamine Yamal juga terpilih mewakili tim Catalan. Nama Yamal sempat dipertanyakan karena masalah fisik, namun penyerang tersebut tetap masuk dalam skuad final.

Huijsen bukanlah satu-satunya nama mencolok yang absen. Dani Carvajal (Real Madrid) juga absen, meskipun baru saja kembali dari cedera. Selain itu, Robin Le Normand (Atlético Madrid) dan Álvaro Morata (Como) tidak mendapat undangan. Terutama absennya Morata yang mencolok, mengingat sang penyerang masih memainkan peran penting sebagai kapten saat Spanyol menjuarai Euro 2024.

Spanyol dianggap sebagai salah satu favorit untuk gelar juara dunia dan akan memulai turnamen di Grup H dengan pertandingan melawan Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.