Dean Huijsen ramai menjadi sorotan di dunia maya. Dalam sebuah foto bersama rekan setimnya di Real Madrid, Thiago Pitarch, terlihat bek tengah itu sedang memainkan ponselnya di dalam mobil.

Di internet, foto Huijsen beredar sangat cepat. Fans klubnya, Real Madrid, sama sekali tidak senang dengan foto tersebut dan bereaksi massal terhadap tindakannya.

“Real Madrid terlalu memanjakan anak ini. Dia pasti berpikir media tidak akan membesar-besarkan gambar ini...”, respons seseorang.

“Main ponsel sambil menyetir. Lalu malah mengunggahnya ke internet. Sangat bodoh...”, tulis yang lain. “Klub saya penuh orang bodoh dan kriminal. Menyedihkan melihat kami merosot seperti ini,” tulis seorang fan Real Madrid.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

“Florentino (Perez, red.) yang terhormat, tolong bertindak. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Orang-orang menjengkelkan ini sedang merusak citra klub terbesar di planet ini,” demikian bunyi komentar lainnya.

Huijsen kembali dipanggil Spanyol pada periode jeda internasional terakhir, setelah ia dicoret pelatih Luis de La Fuente untuk Piala Dunia 2026.

Pada pertandingan Real Madrid berikutnya, ia terkena skors karena mendapat kartu merah sesaat sebelum jeda internasional dalam derby Madrid melawan Atlético (kalah 2-1).