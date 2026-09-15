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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

De Zerbi melontarkan kritik keras kepada Richarlison yang dibekukan, dan sang pemain merespons dengan emoji yang penuh makna

Richarlison pada Senin malam bereaksi secara online atas pencoretan finalnya di Tottenham Hotspur. Striker itu dicoret dari skuad oleh manajer Roberto De Zerbi.

Meski Spurs dalam empat laga liga masih belum mencetak gol, De Zerbi menolak memasukkan Richarlison ke dalam skuad.

“Saya sudah memohon kepadanya musim panas ini untuk bertahan. Dia bersikeras ingin pergi. Ada beberapa hal yang terjadi dan saya mengikuti garis klub.” Richarlison melihat transfer ke Vasco da Gama gagal pada hari terakhir bursa Brasil. Sebelumnya, transfer ke Everton juga tidak terwujud.

“Saya tahu apa yang terjadi dalam 45 hari terakhir, tetapi bukan ranah saya untuk mengatakan lebih banyak soal itu. Klub dan pelatih adalah satu.”

Spurs akan bermain melawan Liverpool pada Selasa malam pukul 21.00 dalam ajang Carabao Cup. Bahkan di sana pun dia tidak diizinkan bermain oleh De Zerbi.

Kutipan De Zerbi soal pencoretan pemain internasional Brasil itu diunggah secara online oleh Fabrizio Romano pada Senin malam. Richarlison merespons dengan emoji menangis.

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