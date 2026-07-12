De Telegraaf: Transfer pinjaman Marc-André ter Stegen ke Ajax mungkin terancam batal

Kepindahan Marc-André ter Stegen ke Ajax masih belum sepenuhnya pasti. Kesepakatan antara klub asal Amsterdam tersebut, kiper berusia 34 tahun itu, dan klubnya FC Barcelona memang sudah tercapai sejak beberapa hari lalu, namun menurut De Telegraaf, peminjaman tersebut masih bisa batal.

Ter Stegen sudah lama dikaitkan dengan Ajax. Selama ini sepertinya klub asal Amsterdam tersebut akan meminjam kiper tersebut selama satu musim, namun kini ketidakpastian mengenai hal itu semakin meningkat.

Menurut De Telegraaf, kesepakatan tersebut mengalami penundaan yang cukup signifikan akibat ‘proses penyelesaian pribadi yang rumit’. Surat kabar tersebut menulis bahwa kesepakatan peminjaman tersebut bahkan bisa terancam batal.

Apa yang tepatnya dimaksud belum sepenuhnya jelas. Sebelumnya sudah diketahui bahwa Barcelona akan tetap membayar sebagian besar gaji Ter Stegen, jika peminjaman tersebut benar-benar terwujud.

Tentu saja, klub Spanyol tersebut juga menginginkan imbalan atas hal itu, seperti yang telah dilaporkan media Spanyol sebelumnya. Misalnya, bonus tertentu jika Ter Stegen tampil dalam sejumlah pertandingan tertentu untuk Ajax, memenangkan trofi bersama klub, atau lolos ke Liga Champions.

Kiper asal Jerman ini telah bertahun-tahun berjuang melawan cedera yang berkepanjangan. Tahun lalu, ia bahkan absen sepanjang paruh pertama musim karena cedera punggung. Pemain berpengalaman ini memilih untuk dipinjamkan ke Girona pada Januari, namun petualangannya itu terbatas hanya pada dua pertandingan akibat cedera otot paha belakang.

Kemungkinan besar Míchel akan memainkan peran penting dalam (kemungkinan) peminjaman Ter Stegen. Kiper tersebut sempat bekerja sama selama beberapa bulan dengan pelatih baru Ajax di Girona yang baru saja terdegradasi.