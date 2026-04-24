De Telegraaf tahu persis mengapa Dennis te Kloese tiba-tiba hengkang dari Feyenoord

Marcel van der Kraan, kepala redaksi olahraga De Telegraaf, telah menjelaskan dalam podcast Kick-off mengapa Dennis te Kloese mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur umum dan teknis di Feyenoord.

Kabar kepergian Te Kloese tiba-tiba muncul pada Kamis sore. Direktur tersebut akan bergabung dengan CF Monterrey di Meksiko. Negara tempat ia pernah bekerja sebelumnya.

“Dia telah mengambil kesimpulannya. Saya pikir ini terutama berasal dari Dennis sendiri,” kata Van der Kraan membuka pembicaraan dalam podcast sepak bola surat kabar tersebut.

“Ada beberapa alasan mengapa ia hengkang musim panas ini. Ia telah menjalankan tugasnya. Baik dan buruk. Kita semua sepakat soal itu. Ada juga beberapa hal yang menimpanya di ranah pribadi,” lanjutnya.

“Saya rasa itulah yang menjadi pemicunya. Ancaman-ancaman itu (dari suporter Feyenoord, red.) dan fakta bahwa dia sempat mendapat pengawalan selama beberapa waktu.”

“Dia bahkan satu atau dua kali tidak bisa menonton pertandingan karena situasinya terlalu mengancam. Ya, dia juga punya keluarga. Dia tinggal di sekitar sana. Itu berdampak,” tutupnya.

Van der Kraan juga sudah tahu siapa yang akan mengisi posisi direktur teknis di De Kuip. “Kees van Wonderen akan datang. Dia memang masih harus memberikan persetujuannya, tapi kamu bisa menuliskannya sekarang.”