De Telegraaf: 'Pemain yang tidak diturunkan saat melawan Aljazair, masuk starting line-up Belanda - Jepang'

Jurriën Timber akan menjadi starter untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan grup pertama di Piala Dunia, demikian dilaporkan Mike Verweij atas nama De Telegraaf dalam podcast Kick-off.

Verweij saat ini berada di Amerika dan menyatakan bahwa sang bek telah mengikuti seluruh sesi latihan bersama tim pada hari Jumat, sehingga ia menyimpulkan bahwa Timber akan menjadi starter saat Oranje menghadapi Jepang pada 14 Juni.

“Itu terlihat jelas. Dia tampil bagus. Dia memberikan kesan yang baik. Di final Liga Champions pun dia bermain sangat baik, bahkan bermain selama satu jam,” kata Verweij.

Menurut Verweij, Timber akan menjadi starter melawan Jepang, meski Valentijn Driessen tidak sependapat. “Saya pikir dia akan dimasukkan secara bertahap. Anda tidak ingin mengambil risiko. Saya pikir dia akan memulai bersama Jan Paul van Hecke.”

Timber mengalami cedera pergelangan kaki beberapa bulan lalu dan seharusnya pulih dengan cepat, tetapi prosesnya memakan waktu jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Akhirnya, dia baru kembali bermain pada Sabtu pekan lalu di final Liga Champions (1-1).



