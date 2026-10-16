Valentijn Driessen sama sekali tidak memahami keputusan Ajax mendatangkan Viktor Tsygankov. Menurut jurnalis De Telegraaf itu, penyerang sayap kanan asal Ukraina yang didatangkan ke Amsterdam atas rekomendasi pelatih Míchel Sánchez tersebut nyaris tidak menunjukkan penampilan yang mengesankan. Driessen terutama heran karena pelatih asal Spanyol itu sudah mengenal sang penyerang selama bertahun-tahun sejak mereka bersama di Girona.

Dalam podcast Kick-off Driessen membahas kebijakan transfer Ajax setelah kekalahan memalukan 2-1 dari Hajduk Split di Liga Konferensi. Ia secara khusus mengarahkan kritik kepada Tsygankov, yang jelas bukan sosok asing bagi Míchel. "Dia sudah bekerja dengan pemain Ukraina ini selama tiga tahun," kata sang jurnalis.

Justru karena itulah Driessen tidak habis pikir Ajax mengeluarkan uang untuk mendatangkan penyerang tersebut. "Kalau Anda lihat betapa tidak bergairahnya dia... Sama sekali tidak ada inisiatif darinya, tidak ada apa-apa," ujarnya dengan tajam. "Lalu Anda berpikir: untuk pemain seperti itu, uang kembali dikeluarkan." Ajax dilaporkan membayar empat juta euro untuk penyerang sayap kanan berusia 28 tahun itu.

Menurut Driessen, kritik terhadap Tsygankov merupakan bagian dari masalah yang jauh lebih besar di Ajax, yang mengambil arah sama sekali berbeda pada musim panas lalu. Di bawah kepemimpinan Jordi Cruyff, Ajax mendatangkan sejumlah pemain berpengalaman yang pernah membela tim nasional dengan gaji tinggi, sementara perhatian terhadap akademi sendiri dan kompetisi Belanda jauh berkurang. "Mereka hanya melihat ke luar negeri, mencari pemain-pemain berpengalaman yang bisa langsung diandalkan," kata Driessen.

Sang jurnalis juga sulit memahami keputusan mendatangkan Marcos Leonardo dengan biaya hampir 20 juta euro. "Ajax membayar untuk mendatangkannya. Ajax satu-satunya klub di dunia yang membawa uang ke Arab Saudi. Klub-klub lain hanya mengambil uang dari sana, sementara Ajax justru membawa uang ke sana," sindir Driessen.

Driessen menunjukkan bahwa Ajax harus memadukan banyak pemain baru dalam beberapa bulan terakhir, tetapi hingga kini belum memiliki susunan tim yang jelas. "Menurut saya, kemarin ada tujuh atau delapan pemain yang didatangkan musim panas lalu dalam tim. Mereka belum pernah bermain bersama dan sering kali bahkan tidak berbicara dalam bahasa yang sama," kata Driessen.

Driessen menilai kebijakan transfer saat ini membuat Ajax semakin jauh dari formula sukses mereka di masa lalu. "Kapan Ajax menjalani masa-masa bagus? Ketika ada inti tim yang terdiri dari pemain Ajax, didampingi sejumlah talenta muda hebat. Pemain yang tidak tersedia kemudian didatangkan, dan biasanya hanya dua atau tiga pemain, tidak lebih," ujar sang jurnalis, yang menggambarkan skuad saat ini sebagai "legiun asing total".