De Telegraaf mengonfirmasi rekrutan pertama Ajax: 'Sudah pasti. Dia akan bergabung'

Ajax telah menyelesaikan transfer pertama musim panas ini, demikian yang disinggung sekilas oleh Mike Verweij dalam Kick-off, podcast sepak bola dari De Telegraaf. Pemain yang dimaksud adalah pemain asal Maroko, Fouad Zahouani.

“Ajax terutama sedang memburu pemain-pemain besar,” kata Verweij. “Pemain-pemain kecil akan datang dan direkrut nanti. Sepertinya itu akan berjalan lancar. Zahouani akan datang. Dia akan bergabung dengan Jong Ajax.”

“Jordi Cruijff berusaha memperkuat Ajax terlebih dahulu dengan nama-nama besar. Rumor bahwa Daley Blind akan ikut bersama Míchel semakin kencang,” lanjut Verweij.

“Pekerjaan memang sedang dilakukan. Cruijff bekerja dari jam delapan pagi hingga sebelas malam. Belum banyak yang pasti, tapi Ajax memang terburu-buru, karena mereka akan mulai berlatih lagi pada 22 Juni,” tutup Verweij.

Zahouani sudah pasti bergabung. Bek kiri berusia 20 tahun ini baru saja menjadi juara dunia bersama timnas Maroko U-20 dan menarik perhatian Ajax di turnamen tersebut.

Dia bermain untuk Union Touarga, yang berada di peringkat ketiga belas di liga Maroko. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai satu juta euro.