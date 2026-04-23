De Telegraaf memberikan kejelasan: Ajax akan bertanding di stadion ini saat mengikuti babak play-off Eropa

Jika Ajax harus mengikuti babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa setelah musim ini, maka tim asal Amsterdam tersebut akan memainkan ‘pertandingan kandang’ di Volendam. Hal ini dilaporkan oleh De Telegraaf berdasarkan sumber-sumber di KNVB.

Jika Ajax tidak finis di empat besar VriendenLoterij Eredivisie, mereka harus mengikuti babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa. Namun, pertanyaannya adalah di mana tim asal Amsterdam itu akan memainkan pertandingan kandang mereka.

Mulai 16 Mei hingga awal Juni, Johan Cruijff ArenA telah dipesan untuk total sepuluh konser Harry Styles. Play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa akan digelar pada Kamis, 21 Mei dan Minggu, 24 Mei.

Oleh karena itu, Ajax harus mulai mencari tahu di mana mereka bisa memainkan pertandingan kandang tersebut. Pekan lalu sudah diketahui bahwa ada dua stadion yang mungkin menjadi tuan rumah: Stadion Asito milik Heracles Almelo dan Stadion Kras milik FC Volendam.

Kini telah jelas bahwa Volendam akan menjadi tuan rumah bagi Ajax. Selain itu, ada kemungkinan Volendam sendiri akan ikut serta dalam babak play-off Keuken Kampioen pada periode yang sama.

Hal itu akan terjadi jika Volendam finis di peringkat keenam belas di VriendenLoterij Eredivisie. Dalam hal itu, Volendam akan memainkan pertandingan kandang pada Sabtu malam, 23 Mei. Artinya, sehari sebelum Ajax kemungkinan besar memainkan final di stadion yang sama.

Selain itu, Ajax masih memiliki peluang untuk menghindari babak play-off Eropa. Selisih poin dengan peringkat keempat, yang memberikan hak untuk lolos ke babak kualifikasi Liga Europa, adalah dua poin.