De Telegraaf jadi sorotan: kabar burung tentang Feyenoord dan Lutsharel Geertruida tampaknya tidak benar

Marcel van der Kraan, jurnalis De Telegraaf, menjadi sasaran kritik para pendukung Feyenoord. Di media sosial, muncul keraguan terhadap sebuah rumor yang ia sampaikan pada hari Senin.

Menurut Van der Kraan, Geertruida (RB Leipzig) terbuka untuk kembali ke Feyenoord. Hal itu kabarnya dibahas pada hari Minggu setelah turnamen pemuda internasional Van Persie di Maassluis berakhir.

Syarat pentingnya, demikian klaim Van der Kraan, adalah Van Persie tetap menjadi pelatih Feyenoord musim depan. Geertruida baru mendengar bahwa Van Persie telah dipecat saat dalam perjalanan pulang, ketika berita besar itu diumumkan ke publik.

Sebuah rekonstruksi yang dimuat di Algemeen Dagblad pada Selasa pagi membuat seluruh cerita ini sangat tidak mungkin: Devy Rigaux dan Robert Eenhoorn telah memecat Van Persie pada Jumat pagi, menurut surat kabar pagi tersebut.

“Di kompleks latihan 1908, Rigaux adalah pembawa pesan. Pria Belgia berusia 38 tahun itu baru seminggu bekerja di Feyenoord; ia ingin bertindak tegas, dan pemecatan Van Persie menurutnya termasuk dalam hal itu. Pria Belgia itu memberitahu Van Persie dengan kata-kata yang tenang bahwa kontraknya—yang masih berlaku satu musim lagi—akan diputus akhir pekan ini. Eenhoorn membiarkan pria Belgia muda itu yang berbicara, tetapi menunjukkan bahwa keputusan yang matang dan didukung secara luas telah diambil,” tulis Gouka. Oleh karena itu, hampir tidak terbayangkan bahwa Van Persie telah menghubungi mantan rekan setimnya, Geertruida.

Van Hanegem

Sebelumnya, Willem van Hanegem sudah mengkritik hubungan antara pelatih kepala Feyenoord dan jurnalis asal Maassluis ini dalam podcast-nya sendiri. “Van der Kraan dan Van Persie sudah saling kenal baik selama bertahun-tahun. Mereka sering berkumpul di rumah masing-masing dan sering bertemu di luar sepak bola.”

“Dia sudah lama meliput Feyenoord untuk De Telegraaf, tapi selama periode itu dia belum pernah menulis kritik tentang Van Persie. Itu buruk, tapi kita sudah tahu hal itu sejak lama. Dia marah jika jurnalis lain menyebut kebenaran dan kemudian menyimpang darinya. Dia sebenarnya berbohong. Saya tidak bisa menerima itu, karena sepertinya ada kepentingan yang terlibat,” kata Van Hanegem.