De Telegraaf: 'Cruijff akan meminta Pep Guardiola untuk menjadi pelatih Ajax'

Mike Verweij memperkirakan bahwa Jordi Cruijff akan menghubungi Pep Guardiola untuk posisi pelatih kepala Ajax, demikian dikatakan pengamat Ajax dari De Telegraaf dalam podcast sepak bola Kick-off.

Dalam podcast tersebut, pembicaraan pertama kali mengarah pada pelatih Girona, Michel, yang menurut Verweij memang disukai oleh Cruijff, meskipun belum ada pembicaraan yang dilakukan dengan pelatih asal Spanyol tersebut.





Jadi, Cruijff memang tertarik pada Michel, tetapi melihat pelatih Spanyol lain sebagai kandidat impian mutlak bagi Ajax: Pep Guardiola. Manajer Manchester City ini masih terikat kontrak di Inggris hingga pertengahan 2027.

“Itu akan menjadi mimpi bagi para penggemar Ajax. Dalam dokumenter Cruijff, Guardiola mengatakan bahwa ia berutang segalanya kepada Cruijff. Mungkin ini adalah cara yang bagus untuk membalas budi kepada keluarga Cruijff.”

“Guardiola hanya perlu memilih klub-klub yang akan menawarinya, termasuk klub-klub yang akan menawarkan gaji 20 juta euro per tahun. Gaji sebesar itu tidak tersedia di Amsterdam,” lanjut Verweij.

“Jordi pasti akan mencoba mendekati Guardiola. Peluang keberhasilannya… Biasanya hal itu tidak akan terjadi, tapi Cruijff pasti akan bertaruh besar,” tutup pengamat Ajax tersebut.