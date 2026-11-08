De Rossi: "Saya mempelajari Amorim. Modric? Saya tak bisa lagi memukulnya"

Daniele De Rossi, pelatih Genoa, hadir dalam konferensi pers seusai pertandingan melawan AC Milan pada pekan ke-11 Serie A.

Bagaimana pendapat Anda tentang AC Milan asuhan Amorim?

"Saya tidak dalam posisi menilainya. Dia lebih muda dari saya, tetapi pengalamannya jauh lebih banyak. Saya belajar darinya. Kami mempelajari dan mengamatinya. Dia menggunakan formasi yang sangat saya sukai. Dia menempatkan banyak kualitas di sisi sayap, sesuatu yang juga pernah saya coba lakukan di sini. Tentu bukan Moreira, tetapi sesuai dengan kapasitas dan kemungkinan yang ada. Saya suka cara dia berkomunikasi. Dia tidak menyalahkan para pemainnya, bahkan ketika kalah, dan selalu jujur saat kalah. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik."

Bagaimana pendapat Anda tentang Modric?

Pertandingan berikutnya SAS Serie A 09.00 GEN

"Bagi siapa pun yang menyukai unggahan ini, menyaksikan pemain ini merangkai permainan sepakbola seperti itu pada usia 41 tahun sungguh mengharukan. Tahun lalu saya menugaskan seseorang untuk menjaganya satu lawan satu, sedangkan tahun ini dia bermain berdua. Dia memiliki tempo permainan yang lebih tinggi. Mungkin dia sedikit lebih lambat, tetapi pikirannya tetap bekerja cepat. Kami sempat dua kali sedikit bersitegang dan saya berkata kepadanya, 'Saya sudah tidak bermain lagi, jadi saya tidak bisa menghajarmu.' Namun, sungguh indah menyaksikannya. Dia dan Rabiot adalah pemain kelas dunia."