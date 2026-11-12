Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

De Rossi menceritakan panggilan teleponnya kepada Aquilani pada malam hari: "Sayang sekali, dia salah satu yang paling berbakat"

D. De Rossi
Roma
A. Aquilani
Genoa
Sassuolo

Dalam acara peluncuran "Radici", serial tentang Ostiamare yang akan tayang di Sky dan Now mulai 19 November, Daniele De Rossi juga menyempatkan diri menyampaikan kata-kata penuh kasih untuk sahabat sekaligus mantan rekan setimnya yang kini menjadi koleganya, Alberto Aquilani, pelatih yang dipecat Sassuolo.

De Rossi, pelatih Genoa, mengomentari pemecatan Aquilani seperti dilansir Corriere dello Sport: "Saya tidak bisa berbicara tentang hal-hal yang tidak saya ketahui. Namun, saya berbicara dengannya hingga larut malam. Sayang sekali ini terjadi, apalagi tak lama sebelum pertemuan pertama kami. Namun, kami akan punya kesempatan. Saya akan melatih beberapa tahun lagi di Serie A, dan jalan kariernya sudah tergariskan: di antara generasi pelatih baru, dia salah satu yang paling berbakat dan paling hebat. Dia pasti akan meraih banyak hal yang membanggakan."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google