De Rossi menceritakan panggilan teleponnya kepada Aquilani pada malam hari: "Sayang sekali, dia salah satu yang paling berbakat"

De Rossi, pelatih Genoa, mengomentari pemecatan Aquilani seperti dilansir Corriere dello Sport: "Saya tidak bisa berbicara tentang hal-hal yang tidak saya ketahui. Namun, saya berbicara dengannya hingga larut malam. Sayang sekali ini terjadi, apalagi tak lama sebelum pertemuan pertama kami. Namun, kami akan punya kesempatan. Saya akan melatih beberapa tahun lagi di Serie A, dan jalan kariernya sudah tergariskan: di antara generasi pelatih baru, dia salah satu yang paling berbakat dan paling hebat. Dia pasti akan meraih banyak hal yang membanggakan."