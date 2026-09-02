De Roon tinggalkan Atalanta: "Ke Roma karena saya ingin menutupnya dengan bermain"

"Saya menerima pindah klub karena saya ingin menutup karier dengan tetap bermain. Saya merasa masih punya banyak hal untuk diberikan di level tertinggi dan sayangnya saya tersisih dari proyek baru Atalanta. Lalu saya memilih sosok yang mengubah hidup sepak bola saya." Demikian Marten de Roon, yang pindah ke Roma asuhan mentornya Gian Piero Gasperini, menjelaskan keputusannya dalam sebuah pesan video panjang yang ditujukan kepada para suporter Inter dan diawali dengan judul yang penuh makna, 'Hanya sampai jumpa, Bergamo'. "Ini juga sulit bagi kalian, yang telah mendukung saya sejak hari pertama, memungkinkan saya menjalani sebuah dongeng di mana saya menjadi salah satu tokoh utamanya. Kalian memberi saya cinta, emosi, dan rasa memiliki - pembuka pesan yang dibacakan gelandang Belanda itu sementara gambar-gambar pengalamannya di Bergamo mengalir -. Selamanya saya akan menyebut diri saya seorang Bergamasco Belanda. Di Bergamo saya membangun kehidupan dan menjalani tahun-tahun terindah saya bersama kalian. Itu akan selalu menjadi rumah saya."





Lalu lagi: "Itu adalah sepuluh tahun yang tak terlupakan, dengan kenangan yang akan saya bawa sepanjang sisa hidup saya, termasuk malam magis di Dublin pada ajang Liga Europa, trofi Eropa pertama bagi Bergamo. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang di klub ini, keluarga ini, semua orang yang bekerja di balik layar, semua rekan setim saya." Ada juga momen haru saat menyinggung pandemi Covid-19: "Saya juga menyimpan kenangan tentang masa yang mengerikan dan menyakitkan yang diderita kota ini dan terutama bagaimana bersama Atalanta kota ini mampu bangkit kembali. Bersatu: kota, klub, hasil, rasa memiliki," kata De Roon. Yang menutupnya dengan ucapan sampai jumpa: "Saya mewakili nilai-nilai klub ini juga di luar lapangan. Saya berusaha menjadi contoh bagi rekan-rekan setim saya, bagi para suporter, bagi semua anak yang bermain sepak bola dan bermimpi, bagi putri-putri saya. Bergamo akan selalu menjadi bagian dari hidup saya, suatu hari saya akan kembali. Terima kasih, Marten".