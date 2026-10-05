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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
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De la Fuente: Yamal mengalami kegelisahan seorang jenius, dan kemenangan tujuh gol Inggris tidak mencerminkan Kroasia

Croatia vs Spain
Croatia
Spain
UEFA Nations League A
L. de la Fuente
L. Yamal
D. Olmo
Kroasia
Spanyol

Pelatih La Roja berbicara panjang lebar tentang bintang muda Barcelona

Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, memuji hasrat bintang muda Lamine Yamal, sayap Barcelona, yang selalu ingin bersinar, menjelang laga La Roja melawan tuan rumah Kroasia pada Selasa malam besok, dalam pekan keempat UEFA Nations League.

De la Fuente mengatakan dalam konferensi pers jelang laga melawan Kroasia: "Yamal memiliki kegelisahan seorang jenius, kegelisahan sebuah bakat luar biasa. Kegelisahan di sini bukan dalam arti negatif, karena ia selalu haus akan yang terbaik sebab ingin menjadi yang terbaik."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Kami memiliki tim dengan semangat luar biasa karena seluruh pemainnya tak pernah bosan berkompetisi."

Lamine mencetak gol pertama di seluruh tiga pertandingan Spanyol selama periode jeda internasional.

Dalam hal ini, tanpa memastikan apakah Lamine akan tampil sebagai starter atau tidak, ia menyebut bahwa Lamine tampil bagus sekaligus menjadi pemain yang paling banyak bermain di tim selama periode jeda internasional.

Ia menjelaskan: "Semua pemain ingin bermain, lalu kami menilai sejauh mana hal itu tepat. Lamine berada di puncak performanya dan ia seorang kompetitor sejak lahir. Kami selalu berupaya memilih susunan pemain terbaik yang mungkin untuk setiap pertandingan, dan itulah yang kami lakukan sepanjang turnamen ini."

Luis de la Fuente juga berbicara tentang Dani Olmo, yang bagi dirinya pertandingan ini sangat istimewa mengingat sejarahnya di Kroasia.

Pelatih Spanyol itu mengatakan tentang Dani Olmo, yang tampil sebagai starter melawan Inggris dan Ceko tetapi tidak bermain dalam pertandingan pertama melawan Kroasia: "Ia sangat menyadari pentingnya pertandingan ini. Kami akan menilai waktu yang paling tepat untuk memainkan Dani dalam pertandingan ini, tetapi ia sangat bersemangat dan sangat populer di Kroasia."

Di sisi lain, pelatih La Roja menyoroti kekuatan Kroasia dan tidak berpanjang lebar membahas kekalahan telak 7-0 yang dialami timnas Kroasia dari Inggris.

De la Fuente berkomentar: "Bagi saya, mereka adalah tim yang hebat. Mereka termasuk timnas paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir itu hanyalah sebuah insiden. Kami akan menemukan atmosfer yang penuh semangat dan emosional, dan itulah yang kami sukai. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat. Saya suka merasakan antusiasme para suporter, baik mereka mendukung kami maupun menentang kami."

Perlu dicatat bahwa timnas Spanyol memuncaki klasemen grupnya dengan 9 poin setelah menang dalam 3 pertandingan pertama, sementara timnas Kroasia mengoleksi 3 poin di posisi ketiga.


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