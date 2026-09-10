Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, menegaskan bahwa penghargaan Ballon d'Or seharusnya jatuh kepada salah satu pemain timnya, setelah meraih gelar Piala Dunia 2026.

Sang pelatih menggelar konferensi pers pada hari Kamis ini, untuk membahas, untuk membahas

laga-laga UEFA Nations League pada jeda internasional mendatang

De la Fuente mengatakan: "Seorang pesepak bola Spanyol harus memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Saya selalu mendukung produk dalam negeri, terutama label (buatan Spanyol)."

Ia melanjutkan: "Kami memiliki level kelas dunia dalam hal kepelatihan, performa, dan kualitas. Omong-omong, saya perhatikan nama Mikel Oyarzabal absen dari daftar kandidat. Sepertinya orang yang bertugas menuliskan nama-nama itu telah menjatuhkan kertasnya dan tidak mencantumkan namanya."

Sang pelatih menambahkan: "Saya rasa Lamine Yamal mampu memenangkan Ballon d'Or karena ia orang Spanyol dan seorang pesepak bola yang hebat. Kalau bukan tahun ini, maka di masa depan; saya tidak yakin butuh waktu lama baginya untuk memenangkannya. Saya melihatnya tampil istimewa di awal musim ini, dan kami ingin menikmati bakatnya selama bertahun-tahun ke depan."

Setelah keputusan Marcos Llorente untuk mengumumkan pensiunnya dari timnas Spanyol, sang pelatih menyatakan bahwa pemain tersebut telah berbicara dengannya mengenai hal ini dan menyampaikan "rasa hormat dan terima kasih yang sepenuhnya" kepada pemain yang memiliki "hubungan yang luar biasa" dengannya.

Ketika ditanya tentang para pemain muda berbakat seperti Carlos Espí dan Xavi Espart, De la Fuente berkata: "Mereka pasti akan hadir di masa depan," namun ia menambahkan: "Tidak perlu tergesa-gesa, dan kita harus menghormati satu generasi pesepak bola yang telah memenangkan segalanya dalam beberapa tahun terakhir."

Lebih lanjut, ia kembali menegaskan perlunya final Piala Dunia 2030 digelar di Spanyol, dan bahwa ia sangat ingin melatih timnas pada laga tersebut. Hal itu disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai perdebatan seputar lokasi penyelenggaraan laga penentu tersebut pada turnamen yang akan diselenggarakan bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko.

Fouzi Lekjaa, presiden Federasi Sepak Bola Maroko, sebelumnya telah mengumumkan bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

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