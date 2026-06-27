De La Fuente tentang pertandingan melawan Uruguay: Kami berharap bisa memainkan pertandingan-pertandingan yang normal setelah ini!

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, mengomentari ketegangan dan insiden yang terjadi dalam pertandingan antara Spanyol dan Uruguay, Jumat malam tadi, pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

De la Fuente mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "AS": "Kami tahu bahwa pertandingan ini akan sangat sulit. Ini bukanlah jenis pertandingan yang membuat kami merasa nyaman. Namun, untuk itulah ada wasit."

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Pelatih Spanyol itu melanjutkan: “Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi dan sangat keras, dan kami berhasil menghadapinya.”

Dia menambahkan: “Menjadi wasit memang tidak mudah, tapi itulah mengapa ada teknologi VAR untuk membantu dalam pertandingan seperti ini. Saya berharap kita bisa menjalani pertandingan yang normal mulai sekarang, baik dalam perebutan bola maupun dalam cara mengelola pertandingan.”

Spanyol mengalahkan Uruguay (1-0) dan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan raihan poin sempurna (9 poin), sehingga akan berhadapan dengan runner-up Grup 10, yang akan menjadi Austria atau Aljazair.

Di sisi lain, Uruguay tersingkir dari turnamen setelah menempati posisi ketiga di Grup 8 dengan 2 poin, di belakang Cape Verde yang berada di posisi kedua (3 poin), sementara Arab Saudi berada di posisi terbawah dengan 2 poin, tertinggal dari La Celeste berdasarkan selisih gol.