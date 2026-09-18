Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, mengungkapkan pandangannya mengenai pemain yang seharusnya meraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini.

Saat ditanya mengenai kandidat penghargaan Ballon d'Or antara Rodri dan Lamine Yamal, De la Fuente menjawab, dalam sebuah konferensi pers: "Keduanya orang Spanyol dan saya akan memberikan penghargaan itu kepada pemain Spanyol. Saya melihat keduanya telah menunjukkan sesuatu yang layak untuk dimenangkan dan mereka memiliki bakat untuk meraih penghargaan ini."

Mengenai apakah ia menganggap tidak digelarnya final Piala Dunia di Spanyol sebagai hal yang tidak adil dan apakah ia khawatir dengan campur tangan politik, De la Fuente menjawab: "Pendapat saya, dan inilah yang bisa saya kendalikan, adalah bahwa final harus digelar di Spanyol karena banyak alasan. Masih ada waktu yang panjang dan saya yakin bahwa FIFA akan menilai hal-hal baik yang ditawarkan Spanyol berupa infrastruktur dan stadion, dan saat ini saya tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa final seharusnya dimainkan di Spanyol."

Mengenai apakah ada kekhawatiran setelah meraih gelar dunia, De la Fuente menjelaskan: "Satu-satunya hal yang membuat saya khawatir adalah kondisi kesehatan para pemain dan agar kami dapat mengandalkan mereka. Segera setelah pertandingan final berakhir, dalam waktu dua atau tiga menit, salah satu pemain menghampiri saya dan berkata: Apa lagi yang tersisa untuk kita menangkan? Lalu saya menjawabnya: Pertandingan melawan Inggris pada 26 September."

Ia menambahkan: "Tim ini tidak berhenti, memenangkan Piala Dunia saja tidak cukup bagi kami dan kami harus menjadi lebih baik, dan apa yang telah kami raih tidak cukup untuk memenangkan pertandingan berikutnya, dan saya tidak memiliki keraguan atau kekhawatiran apa pun selain agar semua orang siap dan sehat."

Mengenai sikap terhadap 8 pemain juara yang tidak bisa mendapatkan penghargaan akibat penolakan Barcelona, De la Fuente menyatakan: "Saya merasa sedih karena penghargaan ini tidak sering terjadi, tetapi mereka banyak merayakannya karena mereka mendapatkan apresiasi ke mana pun mereka pergi, dan jika kamu tidak dihormati di rumahmu sendiri maka kamu akan dihormati di tempat lain."



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