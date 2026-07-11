De La Fuente: Saya lebih memilih Ruiz daripada Pedri saat melawan Belgia karena alasan ini

Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, menegaskan bahwa timnas negaranya terus berkembang setelah berhasil mencapai semifinal Piala Dunia 2026.

De la Fuente mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Belgia di babak perempat final: “Saya sekali lagi menyatakan kebanggaan saya memimpin tim ini yang terus berupaya berkembang dan menjadi lebih baik. Kami telah memberikan lebih dari yang cukup untuk meraih kemenangan dengan lebih meyakinkan, namun kita harus mengakui betapa sulitnya meraih kemenangan ini.”

Mengenai keputusan memainkan Fabián menggantikan Pedri, pelatih La Roja itu menyebutkan bahwa Fabián berlatih dengan sangat baik, begitu pula Pedri, namun keduanya mampu bermain, sambil menambahkan: “Kami ingin menambahkan sentuhan yang berbeda; Fabian memiliki kontrol yang lebih baik atas alur permainan dan ia berbeda dari Pedri. Kami menyadari bahwa inilah yang kami butuhkan, yaitu melakukan lebih banyak serangan, dan kemudian kami akan mempercayakan Pedri pada fase akhir dengan memanfaatkan energi dan visinya.”

Mengenai perubahan yang dilakukannya dalam susunan tim, De la Fuente menegaskan bahwa setiap pemain memiliki waktunya masing-masing, sambil menjelaskan: “Bagi kami tidak masalah apakah Anda menjadi starter atau bermain selama lima menit, karena semua pemain sama pentingnya. Mereka menghargai ketenangan saya, dan jika mereka melihat saya kehilangan kendali, itu akan mengejutkan mereka.”

Pelatih itu melanjutkan pembicaraannya tentang Pedri dan Fabián dengan menjelaskan: “Penurunan Pedri ke lapangan hanya bisa dijelaskan sebagai keinginan untuk menambahkan semangat dan energi bagi tim. Fabián adalah pemain hebat lainnya, dan kami merasa Pedri bisa memanfaatkan kejelasan itu. Ini adalah kerja sama tim, dan siapa pun yang memulai pertandingan tidak lebih penting daripada yang masuk sebagai pemain pengganti.”

Mengenai langkah-langkah selanjutnya bagi tim nasional Spanyol di turnamen ini, De la Fuente menunjukkan keinginan yang kuat untuk melanjutkan perjalanan ini dengan mengatakan: “Kami ingin lebih. Karena kami sudah sampai di sini, tentu saja kami akan memberikan segalanya, dan kami akan berusaha sekuat tenaga.”

Dalam evaluasinya mengenai perkembangan dirinya sebagai pelatih, ia menyatakan bahwa ia tidak merasa lebih maju dibandingkan saat di Kejuaraan Eropa, sambil menambahkan: “Saya ingin menjadi pelatih yang lebih baik setiap hari. Kami melakukan analisis terlebih dahulu, dan selalu lebih mudah untuk melihat ke belakang; kami mengambil keputusan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap para pemain dan lawan.”

Menanggapi pertanyaan mengenai seberapa khawatirnya ia terhadap kemungkinan ketidakpuasan dari para pemain yang tidak diturunkan, sang pelatih menjawab: “Itu akan menjadi kabar buruk. Kami memilih pemain-pemain terbaik di dunia, tetapi kami juga memilih orang-orang terbaik yang membuat hidup bersama menjadi lebih mudah. Jika saya membuat kesalahan, mungkin akan ada masalah. Beberapa orang tidak boleh cemberut atau menunjukkan ketidakpuasan, karena harus ada saling menghormati. Kami beruntung, dan yang seharusnya mengejutkan serta mengganggu kami adalah kurangnya rasa hormat.”

De la Fuente mengakhiri pernyataannya dengan memuji kiper Unai Simón, seraya berkata: “Saya merayakan pencapaian bersejarah dari rekor ini. Akan berlalu banyak Piala Dunia atau dekade sebelum rekor ini terpecahkan. Dalam hidup, segala sesuatu akan berlalu, tetapi hal ini membutuhkan waktu bertahun-tahun.”