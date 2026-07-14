De la Fuente: "Prancis adalah salah satu tim terbaik di dunia, Spanyol adalah tim terbaik di dunia"

Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, mengomentari kemenangan di semifinal melawan Prancis. Berikut pernyataannya kepada DAZN: "Sulit menjelaskan apa yang saya rasakan. Perasaan ini sangat mirip dengan kebahagiaan, kebanggaan, dan hasil dari semua kerja keras yang telah kami lakukan bersama kelompok luar biasa ini. Kami telah melakukan yang terbaik, dan kini tinggal selangkah lagi." -









"Saya merasakan tekanan yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat berat. Butuh waktu untuk mencerna ini semua. Ketika kami memulai empat tahun lalu, kami memiliki visi ini, yang telah membawa kami sampai ke sini. Saya bangga."





Tentang kemenangan atas Prancis

"Hari ini kami bermain melawan salah satu tim terbaik di dunia, tetapi di sisi lain, mereka juga menghadapi tim terbaik di dunia, yaitu tim nasional saya. Para pemain saya telah mencurahkan segenap jiwa mereka di lapangan"