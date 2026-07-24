Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, meningkatkan nada bicaranya terhadap para pemain Argentina, setelah menggambarkan peristiwa yang terjadi usai final Piala Dunia 2026 sebagai sesuatu yang "tidak dapat diterima", dalam komentar langsung pertamanya mengenai bentrokan yang terjadi pada laga penutup antara kedua tim.

Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia untuk kali kedua dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak tambahan, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion "MetLife", Minggu lalu, sebelum perayaan tersebut berubah menjadi pemandangan penuh kekacauan dan bentrokan antara sejumlah pemain kedua tim.

De la Fuente mengatakan, dalam penampilannya di televisi Spanyol: "Pada saat itu saya tidak mengetahui apa yang terjadi, karena saya sedang merayakan bersama para pemain, tetapi apa yang terjadi setelah pertandingan berakhir sama sekali tidak dapat diterima."

Ia menambahkan, seperti yang disorot oleh jaringan RMC Prancis: "Apa yang kami saksikan adalah hal yang tak tertahankan dan tidak dapat diterima. Pemain-pemain dengan level seperti itu, dan dipimpin oleh seorang pelatih besar, pasti juga merasa buruk ketika melihat tindakan-tindakan tersebut. Itu adalah pemandangan yang tidak pantas bagi sepak bola."

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Akhir laga menyaksikan bentrokan yang meluas, yang paling mencolok adalah keterlibatan Leandro Paredes dalam gesekan keras dengan sejumlah pemain Spanyol, di samping aksi Nahuel Molina yang melayangkan pukulan ke arah Rodri, sementara Fabian Ayala, asisten pelatih Lionel Scaloni, dituduh melakukan penyerangan terhadap Dani Olmo selama kekacauan yang terjadi setelah peluit panjang.

Pelatih "La Roja" itu memuji reaksi para pemainnya, menegaskan bahwa mereka menghadapi situasi tersebut dengan tenang meski mendapat provokasi, dan berkata: "Saya ingin memuji sikap para pemain kami menghadapi jenis serangan dan provokasi semacam ini, mereka tetap tenang dan bertindak dengan semangat sportif hingga akhir."

Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" telah membuka penyelidikan resmi terkait peristiwa yang terjadi usai final, guna menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mengambil keputusan yang tepat terhadap mereka yang terlibat.